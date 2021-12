Deze drie Nederlandse nummers zijn het meest gedraaid op de radio

In totaal staan er drie Nederlandse liedjes in de top 10 van meest gehoorde liedjes op de radio. Snelle en Maan, Suzan & Freek en Chef’Special hebben een plekje in de top van de lijst te pakken, volgens data- en analyseorganisatie Radiomonitor.

Het nummer Hypnotized van Purple Disco Machine & Sophie And The Giants is de meest gedraaide plaat op de Nederlandse radio afgelopen jaar. Het nummer werd op landelijke en regionale zenders in totaal zo’n 8000 keer gedraaid. Gemiddeld luisterden per uitzending ongeveer 65.000 mensen, waarmee het totaal 520 miljoen keer beluisterd is.

Deze nummers zijn het meest gedraaid op de radio

Op de tweede plek staat het nummer Bad Habits van Ed Sheeran, gevolgd door Blijven Slapen van Snelle en Maan. Ook de vierde plek wordt ingenomen door een Nederlandse artiest, namelijk door Chef’Special met Afraid of the Dark. De laatste plek voor een Nederlandse artiest in de top 10 is voor Suzan & Freek met Goud, dat op de achtste plek staat.



Of ze dan ook zo hoog in de top 2000 staan? Een snelle zoektocht laat zien dat Chef Special’s Afraid of the Dark eindigt op plek nummer 1395, gevolgd door Ed Sheeran op nummer 1483 met Bad Habits. Op nummer 1752 staan Suzan & Freek met het nummer Goud. De overkant, een nummer dat ze in samenwerking met Snelle hebben gemaakt, belandde ook in de top 2000. En dat zelfs als snelste binnenkomer in de lijst der lijsten. Op Instagram laten de twee weten dat die titel „toch voor best even een trots momentje” zorgt.

Voor de rest van de artiesten is het slecht nieuws: die kregen niet genoeg stemmen om in de top 2000 te belanden.