Van der Gijp en Johan Derksen zetten in Veronica Inside relschoppers voetbal neer als sneue jochies

In Veronica Inside werd gisteravond uitgebreid aandacht besteed aan de rellen rond (en op) de voetbalvelden. René van der Gijp en Johan Derksen vinden de relschoppers vooral heel zielig en zetten hen neer als een stel opgefokte schooljongens die eigenlijk niet weten wat ze aan het doen waren.

Vooral bij AZ – NEC, Heracles – Fortuna Sittard en Cambuur – FC Utrecht was het in de Eredivisie het afgelopen weekend flink raak. Supporters mogen niet het stadion in, maar waren buiten volop aanwezig met vuurwerk en een aantal van hen kwamen ook naar binnen. Om, tja om wat eigenlijk?, vonden de gasten van Veronica Inside vooral. René van der Gijp ging in op waar het vrijdagavond in de binnenstad van Rotterdam allemaal begon: „De beelden uit Rotterdam waren heftig. Maar dat van de voetbalsupporters, dat was een beetje zielig. Die gaan met z’n twintigen zo’n hek forceren. Ze komen dat stadion binnen en dan gaat er eentje over die boarding heen. En die denkt dan ‘ja, wat nu?’ Je kan niet naar de grensrechter lopen en hem molesteren, dat heeft geen zin. Die loopt een beetje zo rond van ‘ja, wat moet ik nu?’ Hij staat op het veld, is een beetje in paniek en gaat snel weer terug.”

‘Rellen, want het valt ook allemaal niet mee hè?’

Johan Derksen: „Het valt ook niet mee jongens, ze mogen niet naar het voetballen. En ze mogen geen vuurwerk afsteken. Het zit niet mee met die jongelui.” Van der Gijp: „Nee, het zit tegen. En ze moeten een mondkapje op.” Derksen: „Dat laatste is de ultieme vorm van lafheid. Ze hebben een capuchon op en een mondkapje. En dan met z’n allen schreeuwen. Dan wandelt er één trainer van Cambuur in hun richting en ze zijn weg.” Van der Gijp: „Die Henk de Jonge wandelt er ook niet zómaar op af hè?” Derksen: „Nee, hij riep nog: jongens, ik zeg het tegen Sinterklaas, hoor.”

Bij Cambuur in Leeuwarden zag het zo uit. Op het veld staan en dan?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Johan Derksen vervolgde: „Het was prijs in alle hoeken van het land. Maar Cambuur – Utrecht was de laatste wedstrijd van het weekend, om 20.00 uur. Als commissaris van de politie en burgemeester van Leeuwarden denk ik dan ‘als ze in Alkmaar en Almelo over de hekken komen, laat ik maar een paar agenten rond het stadion zetten’. Maar nee hoor, iedereen was weer verrast en zei ‘wat is dit zeg’?”

Is er een oplossing volgens Veronica Inside?

Talkshow-host Wilfred Genee vroeg zich af of ‘een beetje harder ingrijpen’ – Valentijn Driessen schreef er ook over in zijn column in De Telegraaf – geen kwaad kan. Derksen: „Dat heeft geen zin, dat is te primitief. Dat is hetzelfde als dat onze minister-president roept dat het een stelletje idioten zijn. Leuke dingen voor de bühne.” Na een filmpje waarin demissionair premier Mark Rutte zijn woorden te zien en te horen waren, net als die van Justitie-minister Ferd Grapperhaus (zijn bekende ‘lik op stuk, snelrecht, schade verhalen op de daders’), wil Derksen wél een hardere aanpak. Hij pakt corona er gelijk maar bij: „Hier koop ik niks voor, maar zij moeten het wel oplossen. Meer politieagenten en meer IC-bedden. Frustratie overheerst. Je hebt de toeslagenaffaire, gas in Groningen, 2G, er is van alles waar mensen zich druk om maken. Maar de domsten van alle gefrustreerden, die gaan vechten. En dan is er nóg een domme groep, die eigenlijk in een inrichting moet zitten, die klimt bij een voetbalwedstrijd over een hek en gaan met rotjes gooien.”

Derde gast Hans Kraaij noemt het optreden van Ferd Grapperhaus voor de camera cynisch ‘schrikken!’. Johan Derksen is het eens: „Als die kale meneer op de tv is, durft Nederland niet meer over straat om de hond uit te laten.” Hij geeft aan dat het niet anders kan dan dat Nederland weer in lockdown gaat, maar ziet zijn stem op Mark Rutte verloren gaan: „Onder zijn beleid is alle ellende wel ontstaan. Daardoor zitten we met een ontwrichte maatschappij. En als ze je dan ook nog je rotje en je voetbalwedstrijd afpakken, dan koken ze over.”