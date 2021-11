Reacties op rellen Rotterdam van bewoners en justitie: ‘Weerzinwekkend’

Burgemeester Aboutaleb noemde tijdens een persconferentie de rellen die vrijdagavond in Rotterdam plaatsvonden een „orgie van geweld” en ook minister van Justitie Ferd Grapperhaus heeft inmiddels gereageerd: „weerzinwekkend.”

Bewoners van de Maasstad zijn ontsteld. „Blijf met je poten van mijn stad af”, klinkt het op Twitter onder andere.

Protest loopt uit in rellen in Rotterdam

Wat een vredige demonstratie in het centrum van Rotterdam had moeten worden, liep rond 20.00 uur al snel uit op gewelddadige rellen. Er werd vuurwerk afgestoken, het centrum werd vernield en politieauto’s werden in brand gestoken. De sfeer werd zo grimmig dat de politie waarschuwingsschoten en later ook gerichte schoten moest lossen. Iets dat zelden tijdens rellen gebeurt: „Ongeveer eens in de tien of vijftien jaar”, meldt politiewetenschapper Jaap Timmer in het NOS Radio 1 Journaal. Alleen in 2009 en 1999 kwam dit eerder voor.

Tijdens de rellen vielen zeker zeven gewonden, waaronder relschoppers, politieagenten en een journalist die belaagd werd. Twee mensen zijn vermoedelijk gewond geraakt door de schoten van de politie, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. „Er is helaas op verschillende momenten geschoten, hoe vaak weet ik nog niet”, zei Aboutaleb daar afgelopen nacht over. De schietincidenten worden momenteel onderzocht door de Rijksrecherche.

Politie lost schoten bij rellen Rotterdam

Dat de schoten volgens de politie nodig waren, geeft al aan hoe de demonstratie uit de hand liep. Aboutaleb zei in een persconferentie dat het protest bij de politie bekend was, en dat zij de ruim honderd demonstranten de ruimte wilden geven om een statement te maken tegen het coronabeleid. Volgens de burgemeester waren er tientallen agenten ‘in vredestenue’. „We verwachtten iets van vuurwerk, maar waren niet van plan daar tegen op te treden. We wilden de ruimte bieden.”

Echter kreeg Aboutaleb rond 19.50 uur een bericht: dit ziet er niet vredig uit. Al snel daarna liep de situatie uit de hand. Pas om 00.30 uur werd gemeld dat de politie de macht terug had in het centrum. Inmiddels zijn er twintig mensen opgepakt, maar Aboutaleb denkt dat dat aantal nog verder zal oplopen. „Van veel verdachten zijn goede beelden gemaakt, daar doen we nog nader onderzoek naar.”

‘Weerzinwekkend’ en ‘misdadig’

Ferd Grapperhaus, demissionair minister van Justitie, heeft in een officieel statement laten weten dat het Openbaar Ministerie er alles aan gaat doen om de relschoppers „op te sporen, te vervolgen en te straffen”. Hij noemt de rellen „weerzinwekkend om te zien” en benadrukt dat dit niets meer met demonstreren te maken heeft. „Demonstreren is een groot recht in onze samenleving, maar wat we gisteravond hebben gezien is simpelweg misdadig gedrag.”

Ook bewoners van Rotterdam keken met pijn in hun hart toe hoe hun stad werd vernield. Een bewoner Twittert: „Blijf met je poten van mijn stad af.” Ook circuleren beelden van ‘the morning after’ en hoe Stadsbeheer bezig is de vernieling op te ruimen. „Respect voor hen”, klinkt het onder andere. Een ambulancemedewerker laat weten hoe hij eerder werd opgeroepen om aan zijn nachtdienst te beginnen, en hierbij steekwerende vesten paraat moest houden: „We hadden het al druk genoeg, hoor.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eerder moeten komen voor de nachtdienst. Langs politieblokkades om op mijn werk te kunnen komen. Steekwerende vesten paraat…. Het voelt surrealistisch, maar is nu helaas wel de keiharde realiteit. We hadden het zonder dit ook al druk genoeg hoor. #rellen #Rotterdam #dmvda pic.twitter.com/NL0vVNJZ11 — Rutger (@Rutger_76) November 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Blijf met je poten van m’n stad af, gajes. — Björn Plooster (@Pleaustar) November 19, 2021

Demonstratie Amsterdam afgelast

Zaterdagmiddag zou er ook een demonstratie tegen het coronabeleid in Amsterdam plaatsvinden, onder de naam United We Stand. Deze is naar aanleiding van de rellen in Rotterdam afgelast, meldt de organisatie op de Facebookpagina. „Dit door laten gaan voelt voor ons niet goed”, schrijft United We Stand Europe in het bericht. Ze verwijzen hierbij naar onbevestigde berichten dat een van de Rotterdamse demonstranten zou zijn overleden. „Uit respect voor de overledene en de mensen die op dit moment vechten voor hun leven, maar ook om de veiligheid van onze demonstranten te kunnen waarborgen, kunnen wij niet anders dan besluiten dat deze editie van de WWD Netherlands niet door kan gaan”. De politie van Rotterdam heeft ook op de geruchten van een overledene gereageerd, en zegt dat hier geen meldingen van zijn gemaakt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook wij horen geruchten dat iemand zou zijn overleden bij de ongeregeldheden #Coolsingel #Rotterdam

Zowel bij ons als bij de @Rijksrecherche is daarvan geen melding gemaakt. — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) November 20, 2021