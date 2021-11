Jinek bevraagt Pfizer-topman over boosterprik: ‘Derde, vierde, vijfde prik?’

De derde vaccinatie, oftewel de boosterprik, werd gisteren door demissionair coronaminister Hugo de Jonge al aangekondigd in de persconferentie. Op advies van de Gezondheidsraad kunnen ouderen straks een booster halen. Maar ook jongeren komen aan de beurt. Pfizer-topman Marc Kaptein is blij met advies van de Gezondheidsraad, vertelt hij bij Jinek. Maar ook de vraag die veel mensen stellen komt op tafel: hoe lang moeten we blijven prikken?

De derde prik versterkt de werking van het vaccin, vertelde coronaminister Hugo de Jonge gisteren. Vanaf begin december kunnen tachtig-plussers hun boosterprik halen. Daarna volgen de zestig- tot tachtigjarigen en zorgmedewerkers. De Gezondheidsraad ziet voor andere leeftijdsgroepen geen medische noodzaak, maar iedereen die dat wil, kan een extra prik halen.

Marc Kaptein is de medisch directeur van Pfizer en vertelt bij Jinek over de boosterprik. Presentatrice Eva Jinek vertelt dat in Nederland momenteel alleen Pfizer en Moderna worden gebruikt. De vaccins Janssen en AstraZeneca komen niet ter sprake.

Kaptein legt, net als minister De Jonge, uit dat de booster de werking van het vaccin versterkt. Hij benadrukt dat mensen met twee vaccinaties goed beschermd zijn, maar dat tegelijkertijd de effectiviteit van vaccins afneemt. De boosterprik is volgens hem bedoeld „om voor te zijn dat we straks met nog vollere ic’s zitten. En om te voorkomen dat er meer infecties en ernstige Covid-ziektes ontstaan.” Jinek vraagt de Pfizer-topman hoe snel die afname van effectiviteit verloopt. Volgens Kaptein verschilt dat per leeftijdsgroep. „Als je oud bent, ben je na een maand of zes a acht minder beschermd. Als je jong bent duurt het langer voordat je onder die grens zakt.”

De focus voor de boosterprik ligt nu op de oudsten en meest kwetsbaren uit de samenleving. „Maar gaandeweg ook de jongeren”, zegt Kaptein. Jinek legt uit dat de verwachting was dat de boosterprik alleen voor ouderen en kwetsbaren bedoeld was. „Het feit dat het nu voor iedereen beschikbaar wordt, ben je verbaasd daarover?”, vraagt de presentatrice. „Ik vind het een sterk advies. Het is nog steeds volkomen vrijwillig. Er zit geen dwang of drang achter”, zegt de Pfizer-topman. Volgens hem is het voor gevaccineerden een „makkelijke” stap om een derde prik te nemen.



Geef volledig gevaccineerde zestigplussers een boosterprik. Met dat advies kwam de Gezondheidsraad vandaag. Wat doet de boosterprik en waarom is het noodzakelijk? We bespreken het met medisch directeur van Pfizer Marc Kaptein. #jinek https://t.co/8rOToUPQAN — Jinek (@Jinek_RTL) November 2, 2021

Wouter de Winther ziet belangenverstrengeling Pfizer

Politiek verslaggever Wouter de Winther zit aan de overkant van de tafel en haakt in. „Ik vind het niet zo gek dat de directeur van Pfizer zegt dat het een gedegen advies is om meer Pfizer toe te dienen.” Maar volgens Kaptein is dat niet zijn advies. „De Gezondheidsraad adviseert dit. Wij maken het mogelijk.”

Maar De Winther is nog niet tevreden met dat antwoord. „Als u de mogelijkheid heeft, met alle techniek en kennis die u heeft, om een vaccin te maken waar je er maar eentje van hoeft te nemen? In plaats van nu de derde keer, misschien in het voorjaar de vierde en volgend najaar de vijfde? Zou u die mogelijkheid dan aangrijpen?” Volgens Kaptein zouden zij die mogelijkheid „onmiddellijk” aangrijpen. Maar is de situatie niet zo simpel. „Een methode om maar één prik te geven? Helaas, zo ver zijn we nog niet.”



Ah leuk, de 'wij van Pfizer adviseren Pfizer-show' vangt nu aan bij #jinek.#persconferentie — Hans van Tellingen (@hansvantelling) November 2, 2021

Derde, vierde en vijfde boosterprik?

Ook Jinek stelt de vraag die wellicht meerdere mensen stellen. „Als het nu de derde is, wordt het dan een vierde, vijfde en een zesde?” Volgens de Pfizer-topman is dat niet te voorspellen. „Het is het eerste vaccin tegen een coronavirus. We zijn continu aan het leren hoe het immuunsysteem reageert op een vaccin. Ik kan wel zeggen ‘er komt geen vierde prik’, maar eigenlijk weten we dat niet.”



Hoorde ik dat nou goed bij #Jinek, zei de medisch directeur van @Pfizer dat hij niet weet wat hun vaccin met het immuunsysteem doet voor de toekomst? — Maarten Wolzak (@maarten) November 2, 2021

Oud-ziekenhuisdirecteur Marcel Levi, die eerder stelde dat de situatie in de ziekenhuizen nog meeviel, reageert op Kaptein. „We weten heel veel niet. Het is een grijs gebied.” Volgens hem zie je dat besmettingen onder de aller-oudsten langzaam toenemen. „Misschien zijn we nu op tijd.” Maar Levi kaart ook het zakelijk belang van Pfizer aan. „Als je zo’n grote markt weer aanboort, kun je de prijs van vaccins halveren.” Maar daar gaat Kaptein, naar eigen zeggen, niet over. „Maar jullie maken best veel winst hé?”, stelt Levi. Ondanks dat is de oud-ziekenhuisdirecteur ervan overtuigd dat we niet onder de derde prik uitkomen. „Misschien moeten we wel jaarlijks of tweejaarlijks een update voor corona nemen.”



@MarcelLevi brengt eindelijk wat nuance bij @Jinek_RTL , kijk die boze en zure gezichten van de rest. Eindelijk iemand die de echte problemen benoemd. #jinek #coronapaspoort pic.twitter.com/eCTdo55f1M — Edwin Mulder (@MulderE) November 3, 2021

