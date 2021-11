Paul de Leeuw overnacht op naturistencamping voor nieuwe programma Busje komt zo

Geen grote studio vol publiek, maar een touringbus. Dat is de locatie waarin Paul de Leeuw de komende tijd op televisie zal verschijnen in het nieuwe programma Busje komt zo. De route wordt bepaalt door de televisiekijker, aan de hand van ingestuurde brieven. En zo komt de presentator door heel Nederland: van Zeeland tot Limburg, van Volendam tot aan Groningen.

Op een zonnige dag in Amsterdam duikt Metro met de presentator in de touringbus, waar wij hem het hemd van het lijf vragen.

Nieuw programma: Busje komt zo

Waarom nemen jullie het programma op in deze touringbus?

„Ik heb jarenlang programma’s gemaakt in studio’s, dus dat ken ik inmiddels wel. Ik wilde kijken of ik ook in andere omstandigheden tv kon maken. Tijdens corona heb ik een sinterklaasuitzending gemaakt, waarbij we gingen rondrijden door Nederland. Dat voelde goed, want je laat dan zien dat de tv meer is dan Amsterdam of Hilversum. Je gaat zo heel het land rond. Er is geen grote ploeg zoals in de studio, maar je moet het doen met een vaste cameraman, vaste redactie, vaste productie etc. Dat voelt heel intiem.”

De NPO heeft een aantal programma’s gemaakt die niet aan de verwachtingen voldeden, waardoor je eerst een pilot moest maken voor dit programma. Hoe voelde dat?

„Eigenlijk heeft dat voor ons alleen maar goed uitgepakt. De hele club was namelijk extra gefocust om er echt iets moois van te maken. Met een lesje nederigheid is niks mis. Maar ik was wel bang dat het niet zou werken. Toen we het uiteindelijk presenteerden aan de NPO, bleek dat we boven verwachting hadden gepresteerd. Dat was wel heel leuk om te horen.”

Hoe gaan jullie om met alle brieven die binnenkomen voor het programma?

„We krijgen veel mails met een hoop informatie. Je prikt er wel snel doorheen, want sommige mensen schrijven puur alleen om op tv te komen. Maar er zitten ook bijzondere mails tussen, waaronder van een dochter wiens moeder 4 keer per jaar verkondigt dat ik haar zo beledigd heb in het verleden. Ze wil graag dat ik mijn excuses aanbied hiervoor. Dat vind ik een hele prikkelende gedachte.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Cancelcultuur en verwarring over genderidentiteiten

Welke mensen uit het programma zijn je bijgebleven?

„In aflevering 3 word ik uitgedaagd om te overnachten op een naturistencamping. Door de jaren heen heb ik zo vaak in mijn blote kont gestaan, dus je zou kunnen denken: maak je niet druk. Maar ik ben nu twintig à dertig jaar ouder dan tijdens die opnames, dus dat is wel heel uitdagend. Het waren niet alleen maar leuke momenten. We zijn ook langs een demente moeder gegaan, die opeens haar dochter herkent. En we zijn bij de laatste chemotherapie geweest van een meisje van 13. Dat soort momenten vergeet je niet zomaar.”

In de eerste aflevering heb je het over de cancelcultuur. Heb je het gevoel alsof je je minder goed kunt uitspreken dan voorheen?

„Vorig jaar in Ranking the Stars is het me gelukt om blijkbaar niemand te beledigen, terwijl het toch echt een programma is waarin je alles kunt zeggen. Maar ik heb wel het idee dat ik langzaam in die nieuwe cultuur groei, waarin je niet alles zegt. Ik denk nog wel steeds dingen, waarvan ik denk: ‘Dat kan ik niet meer zeggen’. Ik heb twee zoons van 19 en 20 die mij al jarenlang corrigeren. Mijn man zegt er ook iets van, als ik dom of kortzichtig denk.”

Noem eens een voorbeeld?

„Laatst had ik een discussie over genderloze sinterklaascadeaus. Ik vind een non-binaire genderidentiteit best verwarrend. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een voorrecht dat jongeren nu kunnen zijn wie ze willen zijn. Vroeger mocht je al in je handen klappen als je als homo hand in hand op straat kon lopen, nu is er een nieuwe manier van leven is ontstaan.”

Komt het nog vaak voor dat je excuses moet maken voor iets wat je vroeger hebt gezegd?

„Je merkt wel dat fragmenten uit hun verband gerukt en op sociale media geplaatst. Zoals dat ik moedermelk zou hebben gedronken, maar dat is niet waar, dat heb ik enkel in scene gezet. Zo zou ik ook jaren geleden een jongen van 15 naar de hoeren hebben gestuurd, maar dat was gewoon een woonhuis in Almere, waar we de luxaflexen hebben laten zakken. Je wordt nu bij wijze van spreke vervolgd als je zoiets doet. Ik krijg vaak te horen dat ik me zou moeten schamen. Maar ja, dat was iets van vroeger. Dat zou ik nu niet meer doen.”

De eerste aflevering van Busje komt zo start donderdag om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.