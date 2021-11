Chateau Meiland lijkt uur durende commercial: ‘Sjaals, boeken, Sinterklaasfilm, de winkel…’

Gisteravond was de laatste aflevering van dit seizoen van Chateau Meiland op televisie. Maar een echt feestelijke afsluiter was het niet. Sterker nog, kijkers vroegen zich af of de aflevering ooit nog ging beginnen, of dat het bij al die ‘reclame’ bleef.

De kritiek komt bovenop de negatieve manier waarop met name Erica Meiland de afgelopen week in het nieuws was vanwege de uitspraken die zij doet in haar biografie.

Chateau Meiland lijkt commercial

Een biografie waarvoor in de seizoensafsluiter van de realityshow nog snel alles uit de kast wordt getrokken om hem goed in beeld te brengen. Het valt kijkers op dat er wel héél veel producten en diensten van de familie langskomen. „Zo, alle reclames (boeken, sjaals, kleertjes, Sinterklaasfilm en winkel van Montana) weer gehad. Wanneer begint nu Chateau Meiland?”, vraagt een kijker zich af. Een andere kijker noemt het op Twitter „gênant” hoe erg de aflevering op een commercial lijkt.

In grofweg een uur krijgen we te zien hoe de nieuwe sjaals van Martien geleverd worden én hoe hij zijn debuut maakt als acteur in een nieuwe Sinterklaasfilm. De winkel van Montana wordt omgetoverd tot signeerruimte voor Erica’s biografie. En alsof de Meilandjes nog niet genoeg geld verdienen aan hun fans, verkopen ze ook nog eens hun hele inboedel op de markt.



Zo, alle reclames (boeken, sjaals, kleertjes, sinterklaasfilm en winkel van montana) weer gehad. Wanneer begint nu #ChateauMeiland? — DCS (@manoeska61) November 4, 2021



Het wordt best genant, een grote commercial, de shawls, de boeken, de winkel van de dochter, de film…. #chateaumeiland — Robert (@Stokstaartje020) November 4, 2021

Sjaals van 100 euro

Want het mag allemaal wat kosten, die producten van de familie Meiland. Kijkers ontdekken tot hun grote schrik dat de sjaals van Martien een prijskaartje hebben van gemiddeld maar liefst 100 euro. Voor de gemiddelde Nederlander toch iets te veel geld voor een sjaal. „Als je zelf veel te besteden hebt, vergeet je geloof ik dat dat voor de meeste mensen niet geldt”, merkt een kijker hierover op. Een ander „koopt dan wel een sjaal van Versace”.

Het valt te bezien of de collectie een succes wordt, of dat er – net als bij de kledinglijn van Maxime – een stille dood zal volgen. Aan de aflevering van gisteren zal het in ieder geval niet liggen: daar kregen de sjaals ruim de aandacht, voor zover er nog zendtijd over was tussen het promoten van alle andere ondernemingen in.



Moest zo lachen, ik denk ff kijken voor zo’n sjaal van Martien.

99,95 Nou dan koop ik wel een Versace sjaal hoor 😂😂 #chateaumeiland — Hare Koninklijke Narigheid (@AnoMientje01) November 5, 2021



#chateaumeiland Als je zelf veel te besteden hebt vergeet je geloof ik dat dat voor de meeste mensen niet geldt. — Marieke Van Zelm (@MariekeVzelm) November 4, 2021

Opgezette Bommel

Verder kende de aflevering – gelukkig – een aantal klassieke Meiland-momenten. Martien zorgt weer voor de nodige hysterie wanneer hij zijn nieuwe sjaals op de post moet doen en niet begrijpt hoe een brievenbuspakje werkt. Ook kon de familie overleden hond Bommel eindelijk weer in hun armen sluiten, opgezet en wel. Dit tot grote fascinatie van ‘overgebleven’ hond Bijoux, die hopelijk niet begrijpt welk lot hem wellicht ook te wachten ligt. Bommel heeft een mooi plekje gekregen in het extravagante interieur van Martien. Nu maar hopen dat Bommel niet te koop wordt gezet op de volgende rommelmarkt van de familie.



139 euro voor een sjaal die voor 5 euro is gemaakt ofzo.😳 #chateauMeiland — Robin 🥂 🇳🇴 🇨🇭 🍂🎃 (@Robinbouw8) November 4, 2021



Huh dit was de laatste aflevering.. wat een gek einde zo🤔 #chateaumeiland — Kristiene Eisma (@kristieneeisma) November 4, 2021



