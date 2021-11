Op1 maakt uitzending in UMC Utrecht: ‘Mensen die denken dat je groen wordt van het vaccin, kun je niet bereiken’

Met het stijgende aantal positieve coronatesten stromen de ziekenhuizen langzaam voller en voller. Voor de redactie van Op1 was dat gisteravond de reden om vanuit het UMC Utrecht een uitzending te maken.

Onder andere viroloog Anne Wensing, arts-microbioloog Marc Bonten en kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning schoven aan bij presentatoren Hugo Logtenberg en Nadia Moussaid. Personeel van het ziekenhuis ging in gesprek over de situatie nu reguliere zorg door het hoge aantal besmettingen moet worden afgeschaald.

Studio Op1 in UMC Utrecht

Ook schoven er verpleegkundigen aan. Dat zorgde voor lichte verwarring: als het zo druk is in het ziekenhuis, waarom hebben ze dan tijd om bij een talkshow aan tafel te zitten? Voor de gelegenheid was de studio van Op1 in het UMC Utrecht te vinden, waardoor personeel na hun dienst aan kon schuiven bij de presentatoren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ivon Hogendoorn werkt al 1,5 jaar onder COVID omstandigheden op de IC. “Mensen die ervan overtuigd zijn dat vaccins niet goed zijn, zijn ook bezorgd dat wij vaccins geven aan patiënten.” #Op1 pic.twitter.com/FWtVmxA8bQ — Op1 (@op1npo) November 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is ná hun dienst. Ze hadden ook al met een wijntje op de bank kunnen zitten. In plaats daarvan kiezen ze ervoor om hun kennis te delen 💪#Op1npo — Jeannet Bekhof (@jeannet66) November 15, 2021

Informatie rondom vaccins beter

Eén van de onderwerpen die in de uitzending werd besproken, is uiteraard hoe het gaat met de vaccinaties. Viroloog Anne Wensing laat weten dat er wat de vaccinatiegraad betreft nog veel te winnen valt.

Vooral als het om de informatievoorziening gaat, is er veel te winnen. „Er is een groep die informatie uit bronnen haalt die echt niet op waarheid berusten”, zegt ze over waarom mensen zich soms niet laten vaccineren. „Als mensen het idee hebben dat je groen wordt van het vaccin, je hebt hele rare verhalen, die kun je niet overtuigen. Maar mensen die denken dat het niet veilig is omdat ze al aandoeningen hebben, die kun je bereiken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De druk op de zorg neemt toe. “We zien nu heel veel mensen die spijt hebben. Met informatievoorziening zitten wij nog niet aan de goede kant. Er zijn nog steeds mensen die verhalen halen uit bronnen die niet op waarheid berusten.” Aldus arts-microbioloog Anne Wensing. #Op1 pic.twitter.com/sWy70rv8iG — Op1 (@op1npo) November 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

IC verpleegkundige: "Mensen klagen tegen mij dat hun vrijheid beperkt wordt omdat ze een vaccin moeten nemen.

Maar ze staan er niet bij stil dat doordat zij zich niet laten vaccineren zij mijn vrijheid beperken."#Op1npo pic.twitter.com/HutB9LC4Yk — Roelant Siekman🌱 (@RoelantSiekman) November 15, 2021

Lang ziek ná covid

Daarnaast schoof Evert Zandbergen aan: hij kreeg anderhalf jaar geleden corona. Net niet heftig genoeg om naar het ziekenhuis te hoeven, tot zijn grote opluchting. Na ruim anderhalve week knapte hij op en leek het goed te gaan. Tot er een spierzenuwaandoening werd geconstateerd. Als gevolg van zijn besmetting.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ex-coronapatiënt @EvertWZ heeft een hels jaar achter de rug. “Ik was niet ziek genoeg om naar het ziekenhuis te hoeven.” Maar op lange termijn kwamen de corona-effecten. “Door de corona kreeg ik een spierzenuwaandoening.” #Op1 pic.twitter.com/3wXbnKynMF — Op1 (@op1npo) November 15, 2021

Op1 goed bekeken

Bijna een miljoen mensen schakelden gisteravond naar de NPO om de bijzondere uitzending van Op1 te zien. Met 901.000 kijkers stond het programma op nummer acht in de kijkcijferlijst. Reacties online zijn veelal positief, al kon de uitzending ook op de nodige woedende reacties rekenen.

De uitzending is hier terug te kijken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Een verademing om mensen te horen die verstand hebben over wat Covid doet en wat we met elkaar kunnen doen om het virus te bestrijden. Dank! Draag #verantwoordelijkheid voor jezelf èn voor elkaar! #Op1npo — Anke Dekkers-de Wit (@Omadre) November 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De slotwoorden van Marc Bonten liegen er niet om. Als de TK de coronamaatregelen niet accepteert, dan is het risico heel groot dat een discussie over 2G en 3G wordt ingehaald door een noodzakelijke lockdown…. #op1npo — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉 (@marcelbar8) November 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom staat niemand van deze mensen op pakt de camera en schreeuwt :"Investeer gvd in de zorg"!!!!! In plaats van ja maar…besmettingen, ja maar uitgestelde zorg blabla..

Roep wat je wilt tegen de beleidsbepalers ipv de tweedeling voeden!!#Op1npo#2GRegel — Chippie (@Chippie07455336) November 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.