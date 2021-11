Zorgpersoneel België moet zich laten vaccineren, anders volgt ontslag

De Belgische regering heeft een akkoord bereikt over de regels voor verplicht vaccineren van zorgpersoneel. Dit wordt streng: ongevaccineerd zorgpersoneel wordt ontslagen. Iedereen die zich uiterlijk 1 april volgend jaar niet heeft laten prikken, moet vertrekken.

Wie voor 1 januari nog niet is ingeënt, kan worden geschorst. Dan volgen nog drie maanden bedenktijd. In die periode kan het personeelslid zich alsnog laten inenten, maar als dat op 1 april nog niet is gebeurd, is het onherroepelijk voorbij. Dat schrijven Belgische media als De Standaard over het besluit van de Belgische regering. Ontslagen personeel behoudt het recht op een werkloosheidsuitkering.

Verplicht vaccineren wens van ziekenhuizen

De ziekenhuizen adviseerden minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke eerder al om niet-gevaccineerd zorgpersoneel te schorsen en desnoods te ontslaan. De vakbonden waren daar niet blij mee.

In de strijd tegen het stijgend aantal coronabesmettingen is ook besloten dat werknemers verplicht vier dagen per week thuis moeten werken. Werknemers mogen dus hooguit één dag per week naar kantoor. Uiteraard gaat het hierbij niet om zorgpersoneel.

Premier Alexander De Croo roept het overlegcomité van de zes regeringen van het land morgen vervroegd bijeen om te overleggen over extra coronamaatregelen. Gisteren werd bekend dat het bij het overleg ook over de plicht van vaccineren gaat. Veel Belgen staan daar welwillend tegenover (velen ook niet).



Ik neem aan dat, gelet op de aangekondigde verplichting tot telewerken, de politici het goede voorbeeld zullen geven en het overlegcomité van morgen een zoomvergadering wordt. Waarna alle interviews, zoominterviews worden. Zo niet, maken ze zichzelf eindeloos belachelijk. — Vandewalle Ignace (@IgnaceVdw) November 16, 2021

Helft IC-bedden ziekenhuizen België voor corona

De Belgische ziekenhuizen moeten vanaf vrijdag de helft van de bedden op de intensivecareafdelingen reserveren voor Covid-19-patiënten. Het gaat om ongeveer 1000 van de 2000 beschikbare ic-bedden die moeten klaarstaan nu het coronavirus weer hard toeslaat in het land. Dat heeft het federale ministerie van Volksgezondheid besloten na een evaluatie van de ziekenhuisbezetting in België.

Ook op de gewone afdelingen moet rekening worden gehouden met een toevloed aan coronazieken. Vier keer zoveel bedden moeten worden vrijgehouden voor corona-patiënten. Niet dringende ingrepen worden daarom opnieuw uitgesteld. Iets wat in Nederland ook veel gebeurt.

Het aantal ic-bedden dat voor coronapatiënten wordt vrijgehouden was vorige week al opgeschaald van een kwart naar een derde. Maar dat aantal dreigt snel ontoereikend te worden.