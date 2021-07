UMC Utrecht onderzoekt coronamedicijn, ‘proefkonijnen’ gezocht

Het UMC Utrecht begint vandaag een groot internationaal onderzoek naar een coronamedicijn. Naar Nederlandse ‘proefkonijnen’ wordt gezocht.

Het onderzoek naar het coronageneesmiddel staat onder leiding van arts-microbioloog Marc Bonten. Zijn team test of het middel ensovibep het herstel van corona kan versnellen en ziekenhuisopnames kan voorkomen.

Coronamedicijn moet infectie snel stoppen

Het eiwit dat wordt gebruikt moet binnen zeven dagen na een besmetting via een infuus worden toegediend. Dit middel is ontwikkeld om de verspreiding van een Covid-19-infectie in het lichaam te stoppen. De onderzoekers hopen dat nu aan te tonen. Ensovibep moet voorkomen dat patiënten ernstig ziek worden, doordat de infectie niet van cel naar cel kan ‘overspringen’. Wie uiteindelijk het medicijn kan krijgen, moet het onderzoek uitwijzen.

‘Ziekte blijft, maar niet meer in golven’

„Het aantal besmettingen loopt gelukkig sterk terug. We hebben vaccins, maar die beschermen niet 100 procent”, zegt Marc Bonten. „Wij verwachten dat er de komende jaren toch nog behoorlijk wat ziekte blijft, maar niet in de golven zoals we dat eerder tijdens de pandemie zagen. Als het middel inderdaad werkt, kunnen wij hiermee verergering van ziekte en ziekenhuisopnames voorkomen. Dan hebben we naast vaccins ook een coronamedicijn voor mensen in het vroege stadium van infectie.”

Gezocht: mensen die coronamedicijn willen testen

Er bestaan al wel behandelingen voor coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar in het stadium daarvoor nog niet. Het ziekenhuis zoekt in Nederland nu honderd vrijwilligers die corona hebben opgelopen. Gevraagd wordt of zij willen meedoen aan de studie. Wereldwijd zijn er 2400 volwassenen nodig.

De vrijwilligers krijgen het middel eenmalig via een infuus ingebracht. De onderzoekers melden: „Patiënten verblijven daarvoor vijf uur, inclusief screening en controle, in het UMC Utrecht. Vervoer van en naar het UMC Utrecht wordt met een taxi kosteloos voor de deelnemers georganiseerd.” Er staat verder geen vergoeding tegenover. Wie ‘proefkonijn’ wil zijn, kan op deze website van het UMC terecht.

800 middelen tegen corona in ontwikkeling

In de hele wereld is afgelopen jaar ruim al achthonderd keer begonnen met een onderzoek naar een middel tegen corona. Dit kan een vaccin of een coronamedicijn zijn.

Dat aantal telde de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) in Den Haag, die een MedicijnMonitor bijhoudt, afgelopen mei. „Als er maar 10 procent van de middelen slaagt, dan zouden we de hele wereld waarschijnlijk kunnen helpen”, aldus VIG-directeur Gerard Schouw. Al bestaande middelen waarvan werd nagegaan of ze misschien iets tegen Covid konden betekenen, zijn niet meegenomen in de monitor.

Pfizer, dat ook een vaccin op de markt bracht, werkt ondertussen ook aan een coronapil die moet helpen om corona tegen te gaan. Als dit coronamedicijn slaagt, zijn er in de toekomst volgens het medische bedrijf geen lockdowns meer nodig.