Hugo de Jonge twijfelt: óf 2G, óf steeds weer coronamaatregelen

Het weren van ongevaccineerden uit bijvoorbeeld de horeca is een moeilijke en ingrijpende maatregel, erkent Hugo de Jonge. Hij staat bij het zogeheten 2G, zo erkent de dagelijks veel besproken coronaminister, voor een dilemma.

Zonder deze vrijheidsbeperking zijn deze winter vaker lockdownachtige coronamaatregelen nodig tegen het coronavirus, waarschuwt hij vandaag.

Kabinet bezig met wetsvoorstel 2G

Het demissionaire kabinet wil eind deze week met een wetsvoorstel komen voor een zogenoemd 2G-beleid. Dat houdt in dat alleen wie gevaccineerd of genezen is, nog terecht kan op plaatsen waar het coronatoegangsbewijs verplicht is. Nu kan dat ook nog met een negatieve coronatestuitslag (3G).

Hugo de Jonge had zelf een druk dagje als het om praten over vaccineren en zelf een prik krijgen gaat. Al ging het hier om de grieprik.



Goed om – zeker nu – een griepprik te halen. Zo bescherm je jezelf, maar vooral ook de mensen om je heen. Én de zorg. Dus als je ook de kans krijgt: doen! pic.twitter.com/qoohcG1wfs — Hugo de Jonge (@hugodejonge) November 15, 2021

In de Tweede Kamer is steun voor zo’n aangescherpt beleid allesbehalve vanzelfsprekend. Ook sommige partijen die tot het ‘redelijke midden’ worden gerekend, twijfelen hardop of deze mate van uitsluiting van mensen die zich niet hebben laten vaccineren wel proportioneel is.

Hugo de Jonge: ‘Geen gratis keuze’

Hugo de Jonge spreekt van „een levensgroot dilemma”. De minister begrijpt dat er partijen zijn die dat onderscheid liever niet maken. „Maar dat is geen gratis keuze”, waarschuwt hij. „Het is dit, of vaker dicht. Ik kan me ook voorstellen dat gevaccineerden en ondernemers dan zeggen: nu wordt mijn vrijheid ingeperkt op een manier die helemaal niet hoeft.”

De Jonge benadrukt dat 2G alleen verplicht zal zijn op plekken waar het risico op besmetting hoog is. Door daar alleen mensen toe te laten die beschermd zijn door een vaccin of een eerder doorgemaakte infectie, wil het kabinet voorkomen dat de zorg overbelast raakt. Elders krijgen ondernemers zelf de keuze of mensen ook na een test welkom zijn.

In ons land gingen zaterdagavond nieuwe coronamaatregelen in.

Ook België bezig met 2G, of vaccinatieplicht

Vandaag werd duidelijk dat ook onze zuiderburen bezig zijn met nadenken over 2G. De Belgische Hugo de Jonge, Frank Vandenbroucke, wil echter nog verder gaan. Hij wil een vaccinatieplicht tegen corona en krijgt daarbij behoorlijk wat bijval. In Oostenrijk is vandaag een lockdown ingegaan voor mensen die zich niet hebben laten vaccineren.