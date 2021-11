Wijkagent Pim Vos na druk op politie door coronabeleid: ‘Ik neem ontslag’

Wijkagent Pim Vos uit Vught uitte vorige maand op LinkedIn zijn frustratie over de coronamaatregelen en de werkdruk bij de politie. Waar hij uit de ene hoek bijval kreeg, klonk uit de andere hoek kritiek. Afgelopen vrijdag schreef hij op zijn LinkedIn wederom een bericht en laat hij weten dat hij stopt met zijn werk als agent.

Zijn bericht ging eind september viraal. De Brabantse agent sprak zich uit op het zakelijke social media-platform nadat het Utrechtse restaurant Waku Waku dicht moest. Zij weigerden de coronapas te controleren bij hun gasten. Vos schreef toen: „Terwijl we wel met z’n allen zonder controles in volle Efteling-wachtrijen mogen staan.” Zijn betoog leverde duizenden likes op en werd veelvoudig gedeeld op social media-kanalen.

Wijkagent Pim Vos over werkdruk politie

Maar een agent die zich keert tegen overheidsbeleid, dat is natuurlijk een lastige kwestie. De politie deed dan ook afstand van de uitspraken van de wijkagent. Vos ging uiteindelijk in gesprek met zijn baas en mocht zijn baan behouden. Hij liet destijds op social media weten: „Gewoon aan het werk hoor.”

Maar vorige week schreef de wijkagent opnieuw zijn gedachten op. Onder de titel ‘Een kus een glimlach en een traan‘ laat hij weten te stoppen met zijn functie bij de politie en spreekt hij zich uit over druk op de agenten in deze tijd.

Tekort mankracht en coronamaatregelen

In zijn bericht houdt hij een emotioneel eerbetoon aan het politievak en de tijden die veranderd zijn. Hij schrijft onder meer over de reorganisatie binnen de politie. „Het ons ooit zo mooie beloofde vernieuwend werken leidde tot een inkrimping op bijvoorbeeld het wagenpark en de personele bezetting”, aldus de wijkagent.

„Waar we eerst ruimte hadden om gezond te werken worden we nu roostertechnisch zo uitgeput dat er geen enkele wijkagent meer in zijn wijk kan zijn, zonder ook de noodhulp te bemannen. Er worden dagelijks zaken opgelegd of geseponeerd omdat we simpelweg de burger niet meer kunnen dienen.” Hij schrijft verder over collega’s die nauwelijks verlof of vakantie kunnen nemen.

Vos kondigt ontslag aan

De wijkagent vertelt dat zijn werk bij de politie „zijn droombaan” is en looft zijn collega’s in het vakgebied. Daarna vervolgt hij zijn pleidooi over de extra taken voor de politie met de bijgekomen coronamaatregelen. En wat dit met hem als agent deed. „Er worden maandelijks cruciale maatschappelijke veranderingen ingevoerd waarvan ik vind dat we onszelf daarover moeten kunnen uitspreken. En dat uitspreken kan en mag ik niet doen vanuit mijn functie als politiemedewerker/wijkagent.”

Dat heeft ertoe geleid dat de wijkagent zijn ontslag indiende en stopt met zijn baan bij de politie. „Helaas moet ik daarom de realiteit onder ogen zien en zeggen dat ik onder deze omstandigheden niet meer pas binnen deze organisatie en heb ik recent mijn ontslag ingediend bij mijn leidinggevende.” Het bericht is inmiddels honderden keren geliked.