Veel branches geen fan van uitbreiding coronapas, ‘maar als het moet dan moet het’

De coronapas wordt sinds 25 september gebruikt bij evenementen en wanneer je ergens binnen wilt zitten, zoals bij een restaurant of bioscoop. De belofte van de overheid was dat dit een tijdelijke maatregel zou zijn. „Ik hoop zo kort mogelijk”, antwoordde demissionair premier Rutte toen heb de vraag werd gesteld hoelang er een QR-code nodig zou zijn.

Maar nu blijkt uit bronnen dat de coronapas vanaf vrijdag ook nodig zal zijn bij onder meer de sportscholen, zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen, pretparken en musea. Metro sprak met enkele brancheverenigingen over hun reactie.

Sportscholen zien coronapas niet zitten

Sportscholen zien de invoering van de QR-code in ieder geval niet zitten. „Liever niet, dat betekent dat de drempel om te sporten groter wordt”, zegt NL Actief-directeur Patrick Rijnbeek. Bovendien werken de sportscholen sinds corona met registraties en gezondheidschecks. „We zijn nog niet bezig met hoe we dit in het vat moeten gieten, maar het gaat mankracht kosten als dit doorgaat”, verwacht Rijnbeek.

In Frankrijk heeft de coronapas bij sportschool Basic-Fit een negatief effect op de ledenaantallen, en meer mensen beëindigen hun abonnement. Ook in België is er al sprake van een coronapas bij sportscholen.

‘Stroom aan opzeggingen’

Zwembaden en zwemscholen zijn niet van plan mee te werken aan het invoeren van een QR-code. Dat lieten de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ), Eerste Nederlandse Vak Opleiding Zwemonderwijzers (ENVOZ) en ZwemOnderwijs Nederland (ZON) vandaag weten. Volgens deze organisaties sluit je met een QR-code een grote groep zwemleerlingen buiten. Ook noemen zij de uitvoering onhaalbaar door grote personeelstekorten en vrezen de organisaties voor een „stroom aan opzeggingen”.

Door het invoeren van de QR-code in zwembaden dreigt 15-30 procent van de zwemleerlingen (15.000 tot 90.000 leerlingen) te stoppen met zwemles, laat staan de leerlingen die nog moeten starten. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld ongevaccineerde ouders.

De samenwerkende branches ontkennen niet dat maatregelen nodig zijn en stellen daarom voor om de 1,5 meter-regel her in te voeren, net als de mondkapjesplicht en het één begeleider-beleid.

Dierentuinen: ‘QR-codes checken eist capaciteit’

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) sprak met Metro over de eventuele uitbreiding van de coronapas. „Als dit een besluit is dat de regering gaat maken, dan is dat wat we moeten gaan uitvoeren.” Wel geeft de NVD aan dat deze maatregel het opschalen van capaciteit eist: „Waar je normaal met één kaartjescontroleur wegkomt, zou je er dan twee neer moeten zetten. Je wil natuurlijk geen rijen in deze tijd. Maar de dierentuinen zijn inventief genoeg om dit alles te laten slagen, het zal namelijk wel moeten”, aldus NVD.

De Club van Elf, een overkoepelende organisatie voor onder meer Artis en Walibi, wil dat er steun komt in het geval van nieuwe maatregelen. De directeur verwijst naar eerdere proeven voor toegangstesten. De gevolgen voor de omzet waren ‘schrikbarend’.

En dan de pretparken: zij hebben iets minder last van de coronapas. Dat komt omdat een groot deel daarvan in de winter gesloten is. De Efteling is echter wel in de winter open. Het pretpark profileert zich al jaren met het credo ‘De Efteling is er voor iedereen’. „Het is niet onze wens. Iedereen is welkom bij ons. Wij willen helemaal niemand uitsluiten en dat zal dan straks wel moeten”, reageert een woordvoerder van De Efteling, die sprak met Het Brabants Dagblad.

„Als het moet dan moet het”, geeft de woordvoerder ook aan. De wachtrij zal hierdoor iets langer worden, maar het is mogelijk. Bovendien hoeft dan de QR-code niet meer te worden gecheckt in de horeca van het park, zoals nu het geval is. „Dat scheelt dan weer wat”, aldus Gils.

Musea: ‘Aantal bezoekers zal dalen’

De reacties vanuit de museumbranche zijn wisselend. Musea verwachten dat het aantal bezoekers zeker zal dalen, omdat de drempel hoger wordt. En dat nu terwijl de steun is stopgezet, terwijl die bij afnemende bezoek weer nodig zou zijn. Bovendien worden in de horeca van musea al wel de QR-code gebruikt. „Er zijn natuurlijk mensen die vinden dat je zonder enige restrictie van kunst moet kunnen genieten, maar ik denk dat de overgang wel mee zal vallen”, aldus de zegsvrouw van het Groninger Museum.

Volgens directeur Benno Templ van het Kunstmuseum in Den Haag heeft de uitbreiding van de coronapas „iets van een pleister op een pleister plakken zonder de wond goed schoon te maken”. Hij geeft aan dat de controle op vele plekken niet gebeurt, zoals bij horecagelegenheden. „Dan heb je weinig” aan zo’n verplichting, zeker voor musea „waar de mensen elkaar niet zo om de nek hangen”. Het is daar volgens hem juist gemakkelijk afstand houden. Bovendien is hij bang dat er minder bezoekers zullen komen, doordat mensen geen zin hebben langdurig met een mondkapje rond te lopen en een QR-code ook een gedoe vinden.