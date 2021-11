Ivf-kliniek verwisselt embryo’s, baby’s geboren bij verkeerde ouders

Twee omgewisselde baby’s die in het verkeerde gezin geboren worden. Het klinkt bijna als een heftige dramafilm, maar het overkwam twee gezinnen uit California toch echt. De ivf-kliniek maakte een grote fout, waardoor de embryo’s bij het verkeerde gezin kwamen.

Daphna Cardinale en haar man Alexander werden in 2019 trotse ouders van een dochter. Maar al snel kregen de kersverse ouders argwaan omdat hun kindje een donkerdere huids- en haarkleur had. Ondanks de uiterlijke verschillen liet het stel hun twijfels voor wat ze waren en was de liefde voor hun dochter belangrijker.

Embryo’s verwisseld

Maar het wantrouwen was niet onterecht, bleek een paar maanden later. De moeder ontdekte dat ze zwanger was geweest van een andere embryo en dus niet haar biologische kind op de wereld had gezet.

De ouders deelden hun verhaal in een persconferentie. De moeder vertelde „gevoelens van angst, verraad, woede en liefdesverdriet” te ervaren. „Ik ben beroofd van het dragen van mijn eigen kindje. Daardoor heb ik nooit de mogelijkheid gehad om tijdens de zwangerschap een band met haar te krijgen. En haar te voelen schoppen.”

Rechtszaak ivf-kliniek

De ivf-kliniek, de California Centre for Reproductive Health (CCRH), hangt een ernstige rechtszaak boven het hoofd. De eigenaar, Dr. Eliran Mor, wordt beschuldigd van medische wanpraktijken, contractbreuk, nalatigheid en fraude.

Het andere koppel, dat dus de baby van Daphna en Alexander ter wereld bracht, blijft liever anoniem. Maar onderneemt dezelfde juridische stappen.

Liefde van ouders voor baby’s

Allebei de kindjes werden in september 2019 ter wereld gebracht. Tussen de twee geboortes zat slechts een week verschil. Beide gezinnen brachten drie maanden met de verkeerde baby door. Een DNA-test toonde aan dat de embryo’s verwisseld waren.

In januari 2020 kregen de gezinnen hun echte kindje terug. Daphna Cardinale vertelt dat het nieuws vooral moeilijk was voor hun oudste dochter. De twee gezinnen besloten na de verwisseling in elkaar leven te blijven. Vader Alexander vertelt dat alle vier de ouders liefde voelen voor de baby’s. Voor hun biologische en niet-biologische kind.