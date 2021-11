Forum voor Democratie niet welkom in Op1: ‘Mensen die bedreigen niet aan tafel’

In een discussie over het gedrag van Forum voor Democratie in politiek Den Haag, verscheen de partij gisteravond bij talkshow Op1 zelf niet aan tafel. Thierry Baudet had dat wel gewild. De reden: FVD was niet welkom.

Charles Groenhuijsen, die Op1 samen met Carrie ten Napel presenteerde: „Overigens hebben wij wel nagedacht over wat hij zegt, over een uitnodiging. Maar de stelling hier is, dat mensen die anderen bedreigen of daartoe oproepen, zijn niet welkom aan de tafel van Op1.”

Haatmails achterban Forum voor Democratie

‘Het debat in de Tweede Kamer is al een tijdje aan de gure kant, maar vandaag werd er een nieuw dieptepunt bereikt toen Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma bedreigde’, meldde Op1 als aankondiging voor het FVD-onderwerp. Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan was bijvoorbeeld aan de beurt en zij schoof aan. Gündoğan meldde in de Tweede Kamer dat zij wegens haar gedachten over corona talloze haatmails krijgt (‘een hoeveelheid shit’) van de achterban van DENK en van Forum voor Democratie. „Ook naar mijn moeder. Dit gaat me echter niet stoppen om te zeggen wat ik wil: dat corona serieus aangepakt moet worden.” Tunahan Kuzu bood namens eerstgenoemde partij zijn excuses aan. Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren meldde in de Kamer trots te zijn dat zijn achterban ‘alles op alles zet’.

Op Twitter noemt tv-presentator Tim Hofman dit een nieuw dieptepunt en Van Meijeren een ‘complotmarmot’.



Voorzitter wil in gesprek over gedrag

Gisteren was er ook een zaak rond FVD’er Pepijn van Houwelingen, die D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma bedreigde. „Uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen!” Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil in gesprek met fracties over de omgangsvormen in het debat. „Bedreigingen en intimidaties zijn in welke vorm dan ook, uit den boze”, aldus de Kamervoorzitter. „In de plenaire zaal vind ik het ontoelaatbaar. Hier moeten we een grens trekken.” Bergkamp zegt in een verklaring zich zorgen te maken over het parlement. „De gemoederen lopen steeds vaker hoog op en dat komt het debat niet altijd ten goede. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar meningen moeten wel op een fatsoenlijke manier uitgewisseld worden. Het is hoognodig om hier iets aan te doen.”

Dilemma in de Tweede Kamer aan bod in Op1

De Tweede Kamer staat voor het dilemma: zwijgen we Forum voor Democratie dood of gaan we elke keer de strijd aan? Dat was gisteravond de insteek bij Op1, waarbij ook auteur Natascha van Weezel en Thomas van Groningen aanschoven. Het aandeel van Nilüfer Gündoğan, die vaker Forum-leden op hun gedrag wijst en vervolgens al langer bergen haatmails krijgt, zie je hier.



Moest Forum voor Democratie zelf niet aan tafel?

BNR-journalist Van Groningen is politiek deskundige en stapte onlangs als commentator over van Veronica Inside naar Op1. Hij legde de vraag op tafel waarom Forum voor Democratie zelf niet was uitgenodigd aan de talkshowtafel. „Ik heb Thierry Baudet vandaag nog een gesproken. Hij vindt het jammer dat hij hier zelf niet mocht zitten. Hij zegt: ‘Ik heb vandaag drie kwartier mijn inbreng gehad over 2G en het coronatoegangsbewijs in winkels’. Daarvan zegt ie: ‘Daar doen jullie dan niks mee. Maar jullie gaan het wel hebben over een opgejut Kamerlid die in een opwelling iets roept.”

Daarop maakte Charles van Groenhuijsen het statement van Op1. De hele uitzending terugzien kan hier.