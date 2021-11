Vaccinatievetes zorgt voor veel reacties over vaccineren: ‘Chantal (15), hartverscheurend’

Vaccinatievetes, die titel is de tv-kijker gisteravond opgevallen. Het ging om een documentaire van PowNed op NPO 3 over de coronapandemie die ‘de verhoudingen in onze samenleving op scherp heeft gezet’. Het leverde veel reacties op. Vooral over de tiener Chantal: „Hartverscheurend.”

Vaccinatievetes ging in op wel of niet vaccineren en de (verschillende) meningen daarover binnen families, relaties, vriendengroepen, verenigingen en op de werkvloer. Dan weet je het op Twitter wel: een reeks aan reacties van een hoog moord- en brandgehalte. Maar niet alleen dat. Bewondering voor het programma en oprechte verbazing in normaal taalgebruik is er ook.

Meningen over vaccineren in Vaccinatievetes

Omroep PowNed volgde dus enige tijd de meest uiteenlopende personen. Allemaal zijn zij in conflict met hun omgeving vanwege de keuze om zich wel of niet te laten vaccineren. Een interessante kwestie in deze tijd, hoewel de term 2G inmiddels als vaker lijkt te vallen dan het woord vaccinatie. Vaccinatievetes ging een uur lang op de kwestie en de verschillende meningen in.

„Vaccinatie is onze belangrijkste weg uit deze crisis”, zei de ook al zo veel besproken demissionaire coronaminister Hugo de Jonge tijdens een van de persconferenties. 85 procent van de Nederlanders vond dat inmiddels ook. Maar een grote groep wil de prik oprecht niet. Sommigen houden zich stil, anderen zijn boos, bozer, boost. Hoe ga je er mee om als dat gebeurt tussen personen die elkaar dagelijks of vaak zien?, vroeg Powned zich voor Vaccinatievetes af. Wat doet het met die mensen?

Vader wil dochter om niet vaccineren niet meer zien

Zo zien we Ellie, die zich niet heeft laten vaccineren en in protestmarsen tegen coronamaatregelen meeloopt. Zij vertrouwt op haar eigen immuunsysteem. En haar vader – hij prikte wel – die Ellie onlangs zei: „Ik wil niet meer naast een ongevaccineerde zitten.” Ze mag haar vader niet meer zien. De situatie tussen de twee wordt na lange tijd geprobeerd te redden door een soort, om in tv-termen te blijven, Familiediner-actie. Die laatste term lenen we even van Cornald Maas trouwens.



Hardnekkig misverstand. Degenen die roepen dat ze geen (media-)aandacht krijgen staan juist in volle licht media. Anti-vaxxers veel meer dan doorsnee-gevaccineerden bijv. #powned heeft er ‘n format van gebakken – soort Familiediner, nav controverse vaccinaties #vaccinatievetes — Cornald Maas (@cornaldm) November 17, 2021

Zo is er ook Robert, die geen vaccin wil. En veel op internet opzoekt en zijn gedachten deelt. Het resultaat van zijn beslissing tot nu toe: werk kwijt, net als enkele vrienden die hem ‘een crazy wappie’ vinden. Reacties op zijn Facebookpagina: „Hoe denk je dat andere virussen verdwenen? Door inentingen of door jankverhalen als die van jou?” Het huwelijk van een van zijn beste vrienden bezoeken, kon hij op zijn buik schrijven.

Niet meer welkom op de sjoelclub

Eenzelfde verhaal heeft een vrouw die lid is van een sjoelclub van oudere dames. Zij wil geen vaccinatie tegen corona en mag niet meer komen. PowNed laat ook een lid aan het woord dat wel is gevaccineerd. „We missen haar, maar we zijn ook allemaal een beetje bang.” Twee jonge mensen in een woongroep worden ‘behandeld als een soort paria’s’. Ze vertellen hun verhaal rustig en zijn bang voor escalatie. „Je hebt het gevoel niet meer rustig door je huis te kunnen wandelen.” En zo volgende verhalen en gedachten van verschillende mensen zich op. Vaccinatievetes liet gisteravond een evenwichtig beeld van de situatie in onze samenleving zien. Dat laatste vindt overigens lang niet iedereen (‘aapjes kijken’).



De 15-jarige Chantal staat voor een ingewikkelde keuze: vaccineren of niet. Wat ze ook beslist, ze zal één ouder teleurstellen…#Vaccinatievetes, morgen om 21:15 uur op @NPO3. pic.twitter.com/DyW8EYquou — PowNed (@PowNed) November 16, 2021

Chantal in Vaccinatievetes hartverscheurend

Bij veel kijkers komt vooral het verhaal van het gezin van Chantal, nog maar 15 jaar, binnen. Zij heeft haar vaccinatiekeuze nog niet gemaakt, maar zit tussen de meningen van haar gescheiden ouders in. Haar paps bouwde nood-ic’s tijdens de ergste periode van de coronacrisis en is groot voorstander van vaccineren. Chantal: „Hij heeft de mensen op intensive cares zien liggen en vond dat heftig.” Haar moeder wil echter dat haar dochter zich niét laat vaccineren tegen corona. „Zij hoort andere dingen.” Chantal zit in een spagaat, is nog niet gevaccineerd en is niet tegen. Maar ze wil vooral dat niemand oordeelt, wat haar keuze ook is. Als ze in de stad klasgenoten ziet lopen, raakt ze volledig in paniek (‘ik voel schaamte, maar weet ook niet meer wat ik moet doen’). Chantal is depressief. Het verhaal van de overigens goed pratende tiener grijpt, zo blijkt uit de reacties, veel mensen aan.



Och hemel dat meisje. Vreselijk dat ze tussen 2 vuren staat. Oproepje aan haar ouders, laat haar in hemelsnaam gewoon zijn wie ze is en gevaccineerd of ongevaccineerd… let it go!! Die meid is 15 en is zelf zo bezig een identiteit te krijgen in deze wereld! #vaccinatievetes — Annelies vd B. (@Annelies80) November 17, 2021



#Vaccinatievetes mooi programma die het van beide kanten goed belicht. Vindt het vooral ontzettend zielig voor dat meisje wat tussen 2 meningen ingezet wordt en veel meer issues lijkt te hebben dan alleen keuzestress — BMW M Turbo (@BMWMTurbo) November 17, 2021



Echt hartverscheurend om te zien hoe die lieve meid Chantal verscheurt wordt door twee werelden en er duidelijk door in de knoop zit. Ik hoop dat ze goede hulp en steun vindt of er zelf uitkomt natuurlijk. 🙏🏻 #vaccinatievetes — Antoine (@AntoineBongers) November 17, 2021

Wil je Vaccinatievetes terugkijken? Dat kan hier.