Horecaondernemers verkeren in zwaar weer: ‘Crisis is nog niet voorbij’

Ruim een op de tien ondernemers ervaart structurele problemen en lijdt daar persoonlijk onder. Dat meldt de Kamer van Koophandel (KVK) op basis van onderzoek onder bijna 2000 ondernemers. De KVK verwacht dat die groep groter wordt door de nieuwe coronamaatregelen die zijn afgekondigd door het demissionaire kabinet.

„Het aantal telefoontjes dat ik per dag krijg, is met tientallen toegenomen sinds de afkondiging van de nieuwe maatregelen. Mensen die ik spreek zijn regelmatig emotioneel”, zegt KVK-adviseur Gé Gijsen in een toelichting. „De crisis is duidelijk nog niet voorbij. Het is zaak om oog te houden voor deze groep ondernemers in zwaar weer. Mensen die ik spreek, staan soms aan de rand van de afgrond.”

Ook pinomzet in horeca is gedaald

Volgens de KVK staat zo’n 10 procent van de ondernemers er financieel minder goed voor dan in juni vorig jaar en hebben zij vaker moeite hun maandelijkse kosten te betalen. Van hen zegt een ruime meerderheid dat de schulden grotendeels of volledig te wijten zijn aan de coronacrisis. Het gaat in verhouding meer om bedrijven in de horeca, evenementenbranche of recreatiesector. Toch kijken ondernemers volgens onderzoek van de KVK over het algemeen met iets meer vertrouwen naar de toekomst dan vorig jaar aan het begin van de zomer.

Ook de transactiedata van ING zien er niet goed uit: daaruit blijkt dat de pinomzet van restaurants en cafés flink is gedaald sinds de invoering van de coronapas. Nadat de maatregel werd ingevoerd, daalde de pinomzet in restaurants en cafés in oktober met 20 procent. De afgelopen weken is ook het aantal coronabesmettingen in Nederland enorm toegenomen.

Horecaondernemers willen weten waar ze in de toekomst aan toe zijn

„De aanhoudende dreiging van beperkende maatregelen hangt ook in 2022 nog als een zwaard van Damocles boven de sector, wat zorgt voor grote onzekerheid”, aldus Katinka Jongkind, sectoreconoom bij ING. „De sector heeft behoefte aan een duidelijke koers met betrekking tot het bestrijden van Covid-19, zodat horecaondernemers weten waar ze in de toekomst aan toe zijn.”

ING verwacht dat de horeca ook volgend jaar nog niet volledig zal herstellen van de coronacrisis. Volgens de bank staat de sector naast de pandemie nog voor andere uitdagingen zoals het personeelstekort, hoge energiekosten en het aflossen van belastingschuld die tijdens de crisis is opgebouwd.

Horecaondernemers die ernstig worden getroffen door de coronamaatregelen, kunnen een steunpakket aanvragen. Er zijn meerdere regelingen mogelijk. Zo kun je een tegemoetkoming voor je vaste lasten aanvragen, indien je als ondernemer meer dan 30 procent van je omzet verliest vanwege de coronamaatregelen. Als zelfstandige ondernemer kun je een aanvraag doen voor een TOZO-regeling.