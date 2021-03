Bedreigde islam-kritische Lale Gül krijgt steun van meerdere politici

Lale Gül, de bedreigde islam-kritische schrijfster, krijgt steun uit meerdere hoeken van de samenleving. Van BN’ers zoals Claudia de Breij, maar ook van meerdere prominente politici. Lijsttrekkers en kamerleden van diverse partijen hebben een manifest ondertekend waarin ze steun uitspreken voor de bedreigde auteur.

„Lale verdient het te gaan leven zoals zij dat wil. Ondubbelzinnig”, zo valt te lezen in het manifest met de titel Laat Lale Vrij. „Dus laten we dat uitspreken, vaststellen, verdedigen, ervoor opkomen. Duidelijk maken dat we aan haar kant staan, dat vrijheid ook geldt als je uit een onvrije omgeving komt.”

‘Ieder mens mag zelf bepalen hoe hij/zij leeft’

Lijsttrekkers Lilian Marijnissen (SP), Sigrid Kaag (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben het manifest ondertekend. Verder betuigen ook Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA), Dilan Yeşilgöz-Zegerius en Bente Becker (beiden VVD), en D66-senator Boris Dittrich hun steun aan Gül.

Daarnaast hebben ook tal van journalisten, columnisten, religieuze leiders en schrijvers hun handtekening gezet. Kaag schrijft: „Ik steun Lale Gül en iedere Nederlander die in vrijheid eigen keuzes maakt.”



De ondertekenaars benadrukken dat ieder mens in Nederland zelf mag bepalen hoe hij of zij wil leven, „ongeacht je achtergrond, je afkomst, je levensovertuiging”. Gül verdient veiligheid en het recht om zich uit te spreken, staat in het manifest. „In haar eigen verrassende woorden. Wie haar dat ontzegt verdient een duidelijk signaal: zo doen we dat hier niet. Want het is veel te stil.”

Volgens Marijnissen is het „afschuwelijke hoe Lale Gül wordt geïntimideerd en bedreigd als gevolg van haar boek en de keuzes die zij in vrijheid moet kunnen maken. Dat mogen we nooit accepteren.”



Bedreigingen Lale Gül

Ook de Nederlands Turkse Arbeidersvereniging (HTIB) keurt de bedreigingen aan het adres van de schrijfster „in alle toonaarden af”. „HTIB spreekt de steun aan Lale Gül uit want eenieder heeft het recht om zijn mening te verkondigen, hoe pijnlijk die voor sommigen ook mag zijn.” De vereniging roept op tot een respectvolle dialoog, „in plaats van bangmakerij en afschrikking”.

Onder de titel Ik ga leven schreef Gül (23) een debuutroman over opgroeien in een Turks, streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West. Ze is daarin kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid. Interviews en tv-optredens daarover kwamen haar op doodsbedreigingen en intimidatie via sociale media te staan.