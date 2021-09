De 6 leukste NPO-programma’s dit najaar: Arjen Lubach verwacht spektakel met nieuw seizoen

Van een jonge Marokkaanse boer die op een oer-Hollandse boerderij werkt tot aan een documentaire over sekswerkers: de NPO pakt dit najaar uit met een nieuwe programmering. Metro was aanwezig bij de seizoenspresentatie in Hilversum en zet voor jou de zeven leukste programma’s op een rijtje.

Diversiteit is dit jaar het grote thema van de seizoenspresentatie. Nieuwe dramaseries geven een gezicht aan maatschappelijke thema’s, zoals in Shadow Game. In deze documentaireserie steken jonge vluchtelingen de Europese grenzen over op zoek naar bescherming en een beter leven. Maar ook met de inzet van Zina, een dramaserie over vier Marokkaanse vrouwen, kunnen meer mensen zichzelf identificeren met hetgeen dat zij op TV zien.

Het komende jaar gaat de publieke omroep verder onderzoeken welke maatschappelijke rol zij kunnen spelen als het gaat om vraagstukken rond discriminatie, racisme en kansenongelijkheid. Zo zei voorzitter Shula Rijxman dat ze „in debat gaan over de mogelijke oplossingen en uiteindelijk bestrijding van discriminatie in al zijn facetten”

Dit zijn de leukste NPO programma’s van komend najaar

1. Tim den Besten en Nicolaas Veul in nieuw programma over psychiatrie

In 100 dagen in je hoofd dompelen Tim den Besten en Nicolaas Veul zich onder in de wereld van de psychiatrie en gaan langs in een kliniek in Eindhoven om alles van dichtbij mee te maken. De VPRO-presentatoren zijn benieuwd wat ‘gek’ nou eigenlijk gek maakt. In dit nieuwe programma onderzoeken ze wat er omgaat in mensen, die kampen met ernstige geestelijke problemen.

Vanaf donderdag 21 oktober kun je dit programma wekelijks zien bij de VPRO op NPO 3.

2. Arjen Lubach is terug… twee maal!

In maart is de koning van de satire terug met een nieuwe show van Zondag met Lubach. De humoristische presentator zal komend jaar van start gaan, tegelijkertijd met de late talkshow van RTL 4. Hierdoor zal Lubach concurreren met Jinek, Humberto of Beau. De NPO legt de lat hoog en verwacht dat het programma wederom een spektakel zal worden. Hoewel de eerste uitzending pas in maart begint, is het team al achter de schermen begonnen met oefenen, aldus NPO’s TV-directeur Frans Klein in een interview met De Volkskrant. „Ze leggen de lat hoog, want het is een behoorlijke opgave: vier dagen in de week met humor je kijk op de werkelijkheid geven.”

Als kers op de taart verschijnt Lubach tevens in de eerste aflevering van Sterren op het Doek op 23 oktober. In dit programma worden BN’ers geportretteerd en mogen ze voor het eerst kijken bij de onthulling van drie gemaakte werken.

3. Boerderij van Dorst

In het nieuwe programma van Raven van Dorst verruilt de presentator Rotterdam in voor een leven op het platteland. De challenge: zelfvoorzienend leven op een afgelegen boerderij. Van Dorst wil minder consumeren en vriendelijker zijn voor de aarde en betrekt daarbij BN’ers, die twee dagen komen helpen en een nachtje blijven slapen. Onder andere Martien Meiland zal een handje helpen met het opknappen van de boerderij. Ook komen er gesprekken bij kijken over de toekomst: die van henzelf én die van de wereld.

Vanaf 21 oktober kun je kijken hoe de Rotterdamse presentator het maakt in de afgelegen boerderij op NPO3.

4. Try Before You Die is terug met nieuw programma

Wat zou je nog willen doen voordat je dood gaat? Dat werd tien jaar geleden gevraagd aan bekende presentatoren en nu is het concept weer terug van weggeweest. Acht bekende influencers en Zapp-presentatoren zoals Tim Senders, Fenna Ramos en Onnedi voeren de meest spectaculaire challenges uit. Wat dacht je van de Elfstedentocht afleggen met een wakeboard, of het zelf afschieten van een hert samen met een echte jager?

Vanaf zaterdag 4 september kun je het programma bekijken op NPO Zapp om 18.15 uur.

5. Jochem in de Wolken

In het nieuwste programma van cabaretier Jochem Myjer kun je de mooiste natuurgebieden van Nederland opnieuw herwaarderen. Voordat Myjer de theaters begon te veroveren als professionele grappenmaker, studeerde hij Biologie. Daarom vertelt de cabaretier nu vanuit kennis, aanstekelijke passie en humor vol verwondering over de schoonheid en diversiteit van Friesland en het Waddengebied, de Biesbosch, de Veluwe en het Limburgse Geulda.

Je kunt de de bijna-bioloog en cabaretier vier keer volgen vanaf vrijdag 15 oktober om 21:30 op NPO 1.

6. My 9/11 met Floortje Dessing

Floortje Dessing ken je van reisprogramma’s als 3 op reis en Floortje Naar Het Einde Van De Wereld. Dit jaar zul je de presentatrice van een andere kant zien, namelijk in een BNNVARA documentaire over 9/11. In de documentaire reizen Sinan Can en Floortje Dessing naar Afghanistan en de Verenigde Staten om de impact te onderzoeken die 9/11 op de wereld heeft gehad. Ze portretteren mensen, die nog dagelijks de gevolgen van die dag ervaren. Sinan laat de gevolgen zien in Afghanistan, Floortje in de Verenigde Staten. De opnames voor het programma werden enkele maanden voor de machtsovername van de Taliban afgerond.

De eerste aflevering van Mijn 9/11 is op vrijdag 3 september om 21.40 uur op NPO1 te zien.

Uiteraard kunnen we ook dit najaar genieten van NPO classics zoals Boer Zoekt Vrouw, Heel Holland Bakt en Dream School. Boer zoekt Vrouw is net van start, en kijkers hebben meteen een favoriete boer.