Boer zoekt Vrouw van start, kijkers hebben meteen een favoriete boer

Gisteren ging het twaalfde seizoen van Boer zoekt Vrouw van start. Yvon Jaspers stelde tien nieuwe boeren aan ons voor, waarvan eentje de oudste deelnemer in de geschiedenis van het programma. Maar kijkers valt iets heel anders op. Er is namelijk één boer die meteen favoriet lijkt te zijn.

Maar even terug naar het ‘record’: de 69-jarige paardenhouder Hans uit Noord-Brabant is (tot nu toe) de oudste boer die via Boer zoekt Vrouw de liefde zoekt. De levensgenieter begon ooit zijn carrière als varkenshouder, maar moest hiermee stoppen vanwege een allergie. Hans piekert er echter niet over om met pensioen te gaan, bekende hij Yvon Jaspers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Boer zoekt vrouw-boeren

Hans was een van de kandidaten die Jaspers gisteravond voorstelde aan de kijkers. Ook melkveehoudster Hilda (34) van Terschelling, de schuchtere geitenhouder Gerben (30) uit Utrecht en schapenhoudster Janine (31) uit Limburg willen via Boer zoekt Vrouw de liefde vinden. Daarnaast stelde Jaspers ook melkveehouder Jouke (31) uit Friesland, plantenkweker Joost uit Noord-Brabant (46), melkveehouder Evert uit Drenthe (58), de 39-jarige Robert met een vleesvee-boerderij en maar liefst twee Robs aan ons voor: een 51-jarige kersenteler en paardenfokker uit Gelderland en een 49-jarige witlofkweker uit Noord-Holland.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geïnteresseerde mannen en vrouwen kunnen tot maandag 13 september schrijven naar de deelnemers. Het is ruim anderhalf jaar geleden dat een nieuwe reeks van het populaire programma van start ging. Door de coronapandemie konden er een tijdlang geen nieuwe items worden gedraaid. Voor het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw hadden 466 boeren zich aangemeld.

Het nieuwe seizoen wordt vanaf januari 2022 uitgezonden. Eerder dit jaar was er nog wel een speciale Boer zoekt Vrouw-reünie. Jaspers ging op bezoek bij heel wat van de kijkers’ favoriete boeren, veel van wie inmiddels al kinderen hebben.

Kijkers hebben meteen favoriete boer

2,3 miljoen mensen keken gisteren naar de eerste aflevering van Boer zoekt Vrouw. Daarmee was BzV het best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek.

En die 2,3 miljoen mensen – of in ieder geval een deel van hen – zien meteen welke boer het ‘goed’ gaat doen. Zal hij het record van boer Tom uit 2015 verbeteren? De tulpenboer kreeg tijdens zijn deelname ongeveer 1800 brieven. Dit seizoen valt de Friese boer Jouke in de smaak. Op sociale media vragen mensen zich af waarom zo’n man („leuke man, zit bij een roeivereniging, praat leuk”) nog niet ‘aan de vrouw is’. Anderen voorspellen veel brieven voor de Fries.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Soms blijf ik verbaasd waarom iemand geen partner ergens kan vinden. Bijvoorbeeld boer #Jouke

Een leuke man, zit bij een roeivereniging, praat leuk. Waarom dan toch geen vrouw. 🤷‍♀️#boerzoektvrouw — Anita ☁️📸♍️ (@baara_a) August 29, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik voorspel veeeeel brieven voor Friese Jouke. Wat een mooie man! #boerzoektvrouw — an.telpieteltien (@antelpieteltien) August 29, 2021

Maar alhoewel Jouke dus (tot nu toe) favoriet lijkt te zijn, hopen de kijkers natuurlijk op veel brieven voor alle boeren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Misschien word ik mild op mijn oude dag, maar ik gun al deze mensen mooie brieven, gezellige dates en een fijne partner. #boerzoektvrouw #bzv — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) August 29, 2021

Wil je Boer zoekt Vrouw terugkijken? Dat kan hier.