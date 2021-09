Niet-westerse migranten relatief vaak met corona in het ziekenhuis

Nederlanders met een niet-westerse migratie-achtergrond belanden relatief vaak met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Daarnaast zijn ze opvallend vaak niet gevaccineerd. Het grootste deel van de mensen dat nu in het ziekenhuis ligt met corona, is niet gevaccineerd. Van die groep heeft ongeveer de helft een niet-westerse achtergrond.

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) heeft de ziekenhuizen gevraagd naar de samenstelling van de groep patiënten die ze behandelen. Voorzitter Leon van den Toorn zegt dat de niet-westerse migranten niet per se tegen vaccineren zijn, maar dat ze soms aan het twijfelen worden gebracht. „Ze horen spookverhalen dat je een chip ingespoten krijgt of dat je doodziek wordt van het vaccin. Het is niet onwil, maar een gebrek aan goede informatie. Daar valt veel winst te behalen.”

Ernst Kuipers luidde overigens gisteren al de noodklok: Hij houdt er rekening mee dat er in het najaar 3500 coronapatiënten op de IC’s belanden.

Volgens Van den Toorn is het belangrijk om de vaccinatiegraad onder deze groep omhoog te schroeven. De kans bestaat namelijk dat in het najaar (vandaag begint de meteorologische herfst) een nieuwe coronagolf ontstaat. „Als we willen dat we de komende maanden niet een aanhoudend probleem hebben in de ziekenhuizen, waar het nog steeds druk is, moeten we alles op alles zetten om het aantal gevaccineerden omhoog te brengen. De initiatieven die er zijn, werken, maar het gaat stroperig. We moeten nadenken hoe we het verder kunnen verbeteren.”

Op dit moment is zo’n 85 procent van alle volwassen Nederlanders minstens één keer gevaccineerd tegen het coronavirus. Ruim 76 procent heeft al twee prikken achter de rug en is dus ‘klaar’. Dat percentage is echter niet gelijkmatig verdeeld over het land. In bijvoorbeeld de Biblebelt en sommige achterstandswijken ligt de vaccinatiegraad een stuk lager.

Verklaring

Dat er relatief veel mensen met een niet-westerse achtergrond in het ziekenhuis belanden, heeft een verklaring. Volgens Van den Toorn zijn mensen uit achterstandswijken bijvoorbeeld sowieso al kwetsbaarder. Zo hebben zij vaker last van overgewicht, ze roken meer en hebben vaak ook onderliggende aandoeningen. Daarnaast hebben deze mensen misschien werk dat ze niet vanuit huis kunnen doen. Ze lopen meer risico om besmet te raken en hebben daarna ook meer kans dat ze ernstig ziek worden of overlijden.

De GGD’en voeren de meeste vaccinaties uit. De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland zegt in een reactie dat het deze maanden bezig is met „het afronden van de grootschalige vaccinatiecampagne en het leveren van regionaal maatwerk om de vaccinatiegraad in specifieke wijken of onder specifieke (doel)groepen verder te verhogen”. Dat gebeurt bijvoorbeeld met prikbussen die naar bepaalde plekken gaan waar relatief veel mensen nog niet gevaccineerd zijn. Ook wil de GGD meer samenwerken met huisartsen.