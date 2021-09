Nieuwe stormnamen: komt er dit seizoen een storm met jouw naam?

Komt er dit jaar een storm aan die dezelfde naam draagt als jij? Wie weet wel. Het KNMI heeft net de stormnamen voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt, en Nederland mocht ook een paar namen aanleveren. De eerste Nederlandse stormnaam voor het nieuwe stormseizoen luidt Corrie, naar de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI.

Stormen krijgen pas sinds 2019 een naam. Dat gebeurt echter alleen bij stormen die het KNMI bestempelt als code oranje of rood. In sommige gevallen krijgen ook code geel-stormen een naam.

Het weerinstituut stelt de namenlijst samen met de weerdiensten Met Office (Groot-Brittannië) en Met Éireann (Ierland). De Britse en Ierse weerdiensten benoemen stormen al sinds 2015, om mensen bewust te maken voor gevaarlijk weer. Ook vorig jaar mocht Nederland enkele namen inbrengen. Hieronder zie je alle namen van het komende seizoen:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is de nieuwe lijst met stormnamen. Deze is net als voorgaande jaren opgesteld met de Britse @metoffice en Ierse @MetEireann. Met stormnamen willen we het bewustzijn van gevaarlijk weer vergroten voordat het toeslaat. Meer weten over de namen? https://t.co/djxR21l6pr #storm pic.twitter.com/jlVn2EnJR1 — KNMI (@KNMI) September 1, 2021

Nieuwe namen voor storm

Vanaf september, vandaag dus, begint het nieuwe stormseizoen. In de hele lijst is er opeenvolgend sprake van vrouwelijke namen en mannelijke namen. De eerste storm van het seizoen zal Arwen heten en de tweede Barra, respectievelijk dus vrouwelijk en mannelijk. De eerste Nederlandse inbreng is Corrie, naar de Nederlandse meteorologe Corrie van Dijk. Het KNMI leverde ook de naam Eunice aan, naar Eunice Foot, een van de eerste klimaatwetenschappers.

Daarnaast zijn Herman, Franklin en Tineke in de lijst opgenomen als Nederlandse bijdrage. Herman slaat op de oud-hoofddirecteur van het KNMI, Herman Bijvoet. Tineke is vernoemd naar Elfstedentochtwinnares in 1986, Tineke Dijkshoorn. En Franklin Kroonenberg, weerpresentator bij de NOS en medewerker van het KNMI, krijgt ook zijn ‘eigen’ storm. Kroonenberg overleed dit jaar. Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van Meteoalarm, het internationale platform met weerwaarschuwingen, en aan de naamgeving van stormen.

Nederlandse stormnamen

Vorig jaar kreeg de eerste storm in Nederland een naam. Dat was Ciara, die op 9 februari 2020 door ons land waaide. Daarnaast kregen we te maken met sneeuwstorm Darcy op 7 februari 2021, waarvoor het KNMI in heel het land code rood uitgaf. Code geel werd uitgegeven voor Bella op 27 december 2020 en voor Christoph op 20 en 21 januari 2021.

Vorig jaar was er heel wat hilariteit om de Nederlandse inbreng. Het KNMI koos toen typisch ouderwets Nederlandse namen: Jan, Piet en Gerda bijvoorbeeld. Herkenbaar zeker, maar of het van heel veel creativiteit getuigt? Dit jaar zit er wel meer ‘gevoel’ achter de namen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het KNMI mocht ook een bijdrage leveren aan de stormnamen. Jan en Piet 😂 pic.twitter.com/7Ff9jURGvf — Nico (@bakkernico) February 23, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.