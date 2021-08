Wilfred Genee na familiedrama weer te zien bij Veronica Inside, wat adviseerde Johan Derksen?

Wilfred Genee gaat vanavond ‘gewoon’ weer aan de slag als presentator van Veronica Inside. Dat weet Shownieuws te melden. Genee was sinds eind juli niet aan het werk. Hij zou met vakantie gaan, maar kreeg te maken met een familiedrama. Hélène Hendriks presenteerde de resterende afleveringen van De Oranjezomer. Nu het nieuwe seizoen van Veronica Inside begint, keert Genee terug.

De presentator heeft een heftige periode achter de rug. De moeder van Genee raakte begin augustus bewusteloos door een val van de trap. De vader van Genee dacht dat zijn vrouw overleden was en schrok dat daar zó van dat hij een hartinfarct kreeg. Daar overleed hij aan. Hendriks maakte dat nieuws in de uitzending van De Oranjezomer bekend, waarop Genee enorm veel steunbetuigingen kreeg.



Vanavond weer naar @veronicainside kijken. Heb begrepen dat @WilfredGenee weer aanschuift aan tafel. Succes en ook René, Johan en gast #veronicainside — Robert Schoppen 🇳🇱 (@SchoppenRobert) August 16, 2021

Wilfred Genee terug op tv, maar nog niet op de radio

Nu is duidelijk dat Genee vanavond weer op televisie verschijnt. Albert Verlinde vertelde dat bij Shownieuws: „Iedereen vraagt zich af wat er gaat gebeuren: is Wilfred er? Laat ik dat maar meteen zeggen: Wilfred zit er. Dat hebben we gehoord van Hélène Hendriks. Nog niet op de radio, want daar heeft hij nog een tijdje vakantie, maar hij gaat wel weer voor het eerst zo’n tv-uitzending doen. Dat lijkt me wel iets als je zo’n drama hebt meegemaakt. Je zit nog steeds in je eigen bubbel, in je eigen cocon en dan kom je voor het eerst weer op de buis en moet je er toch ook weer over praten. Ze praten immers over alles met elkaar. En dat lijkt me niet eenvoudig eigenlijk.”

Johan Derksen sprak met Wilfred Genee over terugkeer

Johan Derksen vertelde afgelopen weekend voor de camera van De Telegraaf nog niet te weten of Wilfred vanavond weer aan de slag gaat. „Ik heb hem gezegd: ‘Neem je rust, want dit hakt erin.’ Dramatischer kon het haast niet. Aan de andere kant heb ik gezegd: ‘Uit eigen ervaring weet ik dat als zoiets je overkomt, werken de beste therapie is’. Maar daar kun je iemand niet in adviseren, want alleen Wilfred weet hoe hij zich voelt. Als hij komt is hij van harte welkom, maar als hij een week of veertien dagen wegblijft, dan hebben we er ook begrip voor.”

Veronica Inside is vanavond om 20.30 uur te zien op Veronica. Naast Genee zullen ook de vaste tafelgasten René van der Gijp en Johan Derksen aanwezig zijn.