466 boeren wilden meedoen aan nieuw seizoen Boer zoekt Vrouw

Dat er nog genoeg boeren aan de vrouw of man kunnen worden gebracht, blijkt maar weer. Niet minder dan 466 boeren meldden zich aan voor het nieuwe seizoen Boer zoekt Vrouw. Het is duidelijk: voor volgend jaar zijn er in elk geval nog een stuk of 456 boeren beschikbaar.

Zeventien jaren met elf seizoenen Boer zoekt Vrouw zitten er al op. Maar dat lijkt niets uit te maken. Kijkers zijn er nog genoeg (wat heet) en vrijgezelle boeren net zozeer. Onze favoriete boeren waren dit jaar nog te zien in een extra special.

Nieuwe Boer zoekt vrouw begint bijna en dan lang wachten

Goed nieuws voor de fans: het KRO-NCRV programma Boer zoekt Vrouw is eind augustus terug. Echter: het gaat dan alleen om het voorstellen van de boeren. Daarna wordt het wachten tot 2022. Uit 466 aanmeldingen zijn tien boeren geselecteerd die in de twaalfde serie Boer zoekt Vrouw de liefde hopen te vinden. Ze willen niet meer alleen zijn, maar hart, hoofd, leven én boerderij delen met hun partner. KRO-NCRV volgt ze in deze zoektocht, want liefde is er voor iedereen. In de uitzending van zondag 29 augustus stelt Yvon Jaspers de boeren voor aan de kijker. In de loop der jaren hebben we al heel wat ‘pareltjes van boeren’ mogen zien. Binnenlandse boeren, buitenlandse boeren, spraakmakend en soms ook opvallend door hun typerende stilte en afwachtende houding. Boerin Steffi was bijvoorbeeld zo’n pareltje. Metro sprak haar regelmatig, bijvoorbeeld een jaar na haar deelname.

En altijd is daar Yvon Jaspers

Yvon Jaspers is weer de presentatrice die de boeren soms een ferm duwtje in de rug geeft. Natuurlijk, wie anders? Ze zegt: „Ook al maken we al zeventien jaar Boer zoekt Vrouw, steeds als ik voor de eerste keer de boeren ontmoet, is het super spannend. Ze gaan een enorm kwetsbaar avontuur aan, geven zich bloot, laten zien wie ze zijn. Waar ze goed in zijn, maar ook hun angsten en de dingen waar ze minder trots op zijn komen aan bod. Ik ben zo ontzettend nieuwsgierig naar wat er in de komende maanden gaat gebeuren. Wie gaan er schrijven? Wat doet dat met hen? Gaat het ze lukken om de ware te vinden? Ik weet in ieder geval dat hun leven totaal zal veranderen. En dat ze niet kunnen wachten op dat tasje met brieven straks.” Yvon Jaspers verveelt zich dus totaal nog niet met haar programma. Maar eerlijk is eerlijk, dat doen de miljoenen kijkers van Boer zoekt Vrouw ook niet.

Oudste boer in Boer zoekt Vrouw is opa van 7 kleinkinderen

Ook dit jaar zijn de boeren verspreid over het land te vinden en qua leeftijden is het voor elk wat wils. Een boer gaat voor het eerst – hopelijk – de liefde ontdekken, de oudste is weduwnaar en trotse opa van zeven kleinkinderen. De ene heeft paarden, de ander schapen en de volgende staat voor dag en dauw op om de koeien te melken. En er zijn boeren met bloemen, planten, groenten en fruit.

Na de uitzending hebben geïnteresseerde vrijgezellen tot zondag 12 september 23.59 uur de tijd hun brief te posten of via de website van Boer zoekt Vrouw te reageren. In 2022 is de serie op tv te zien.

Boer zoekt Vrouw, zondag 29 augustus, 20.30 u bij KRO-NCRV op NPO 1.