Stand van zaken Afghanistan en Taliban, chaos op vliegveld Kabul

Amerikaanse militairen hebben vanmorgen meerdere keren in de lucht geschoten vanwege de chaotische situatie op het vliegveld van de hoofdstad Kabul. Ze wilden er zo voor zorgen dat vluchtende Afghanen van de startbaan zouden gaan. Het is er een chaos, nu de Taliban de macht in het land hebben overgenomen. Nieuws uit Afghanistan blijft maar komen, maar hoe is de stand van zaken?

„De meute was buiten zinnen. Dit was de enige manier om iets aan de chaos te doen”, aldus een Amerikaanse militair. Zeker vijf mensen zijn volgens ooggetuigen om het leven gekomen in het gedrang op het vliegveld van Kabul. Een ooggetuige zei dat hij heeft gezien dat de stoffelijke resten van vijf mensen op een auto zijn geladen. Volgens meldingen van The Wall Street Journal zijn er drie mensen doodgeschoten, onbekend is door wie.

Vliegtuigen Afghanistan volgeladen met diplomaten

Op het vliegveld worden momenteel vliegtuigen volgeladen met buitenlandse diplomaten die in allerijl het land uit willen nu de Taliban de macht hebben. Veel Afghanen willen het land ook ontvluchten en proberen een plek in een van de vliegtuigen te bemachtigen. Een medewerker van het Amerikaanse leger zegt dat de vliegtuigen alleen bedoeld zijn voor diplomaten en medewerkers van ambassades.



Amerikaanse militairen schieten in lucht op vliegveld Kabul | Livebloghttps://t.co/KtHYNATaEs pic.twitter.com/A53pPdfhg9 — RTL Nieuws (@RTLnieuws) August 16, 2021

Het was de bedoeling dat vandaag ook weer commerciële vluchten vertrekken, maar door de chaos is dat niet mogelijk. Lijnvluchten zijn de enige optie voor Afghaanse burgers om het land nog te verlaten, aangezien de Taliban alle grensovergangen over land controleren. Het luchtruim is nu alleen toegankelijk voor militaire toestellen.00

Het Amerikaanse leger controleert de luchthaven. Er zijn nu 5000 Amerikaanse militairen aanwezig en nog eens 1000 onderweg. Nederland is een van de landen die al het ambassadepersoneel laat evacueren.

Nederlanders Aghanistan geholpen door Oekraïne

Een Oekraïens vliegtuig heeft een onbekend aantal Nederlanders vanuit de Kabul in veiligheid gebracht. Op Twitter schreef de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba vanochtend dat zij samen met mensen uit Belarus, Kroatië, Oekraïne en Afghanistan zijn geëvacueerd.



Ukrainian aircraft stationed in Afghanistan took citizens of Ukraine, the Netherlands, Croatia, Belarus, Afghanistan out of Kabul. They’re safe now. We don’t abandon our people & help others. In case of further requests, will do everything possible to help Ukrainians & foreigners — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2021

„We laten onze eigen mensen niet in de steek en helpen anderen”, aldus de minister. Om hoeveel mensen het gaat en waar ze naartoe zijn gebracht, maakte hij niet bekend.

Het Nederlandse ministerie van Defensie meldde gisteren door de situatie met de Taliban een militair vliegtuig naar Kabul te sturen om ambassademedewerkers, lokaal personeel en tolken op te halen uit Afghanistan.

‘Taliban, houd de grenzen open’

Meer dan zestig landen hebben in een gezamenlijke verklaring de Taliban opgeroepen mensen die weg willen uit Afghanistan daartoe de kans te geven. Vliegvelden en grensovergangen moeten open blijven. Afghaanse en buitenlandse burgers kunnen het land zo verlaten.

„Zij die aan de macht zijn in Afghanistan en die de autoriteit hebben zijn verantwoordelijk – en aansprakelijk – voor de bescherming van mensenlevens en bezittingen en voor het onmiddellijke herstel van orde en veiligheid”, aldus de verklaring. Ook Nederland heeft de verklaring ondertekend. Andere ondertekenaars zijn onder meer de Verenigde Staten, Australië, Canada, Duitsland, Zuid-Korea en Italië. De zestig landen stellen verder dat „het Afghaanse volk het verdient om in veiligheid, zekerheid en waardigheid te leven. Wij als internationale gemeenschap staan klaar om hen te helpen.”



Biden stuurt nog eens 1000 troepen naar Afghanistan. Totaal nu 5000. Terwijl hij ze net allemaal had verwijderd. De opmars van de Taliban gaat zo snel dat de evacuatie van de Amerikanen vanuit Kaboel in gevaar kan komen. En Biden lijdt gezichtsverlies. — Erik Mouthaan (@erikmouthaanRTL) August 15, 2021

Trump haalt om Afghanistan uit naar Biden: ‘Aftreden!’

Oud-president Donald Trump van de Verenigde Staten grijpt zijn kans om fel uit te halen, nu de Taliban in Afghanistan aan de macht zijn gekomen. Trump vindt dat zijn opvolger Joe Biden moet opstappen wegens de snelle verovering. In een verklaring zegt Trump dat „het tijd is dat Joe Biden in schande aftreedt voor wat hij heeft laten gebeuren”. Hij verwees naar de door hem aangevochten uitslag van de presidentsverkiezingen van vorig jaar. „Het zou niet moeilijk moeten zijn, want hij was toch al niet legitiem gekozen.”

Biden gaf eerder dit jaar na twintig jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan het bevel de troepen terug te trekken uit het land. NAVO-partners volgden. De Taliban grepen de terugtrekking, die aan het eind van de maand voltooid moet zijn, aan om met hun razendsnelle opmars te beginnen. Het was echter de regering van Trump die vorig jaar tijdens onderhandelingen in Doha (Qatar) overeenstemming bereikte met de Taliban over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen.