Ouderenbond beklaagt zich: alleenstaanden zijn ‘de klos’ in de supermarkt

Een derde van de zeventigers en tachtigers is alleenstaand, maar in de supermarkt zijn ze volgens ANBO ‘de klos’. De aanbiedingen zijn gericht op meerpersoonshuishouden en dus zijn de alleenstaande ouderen duurder uit. Dat blijkt uit onderzoek van de ouderenbond. „We vragen aan de supermarkten om ook oog te hebben voor deze meer dan een miljoen Nederlanders.”

ANBO heeft een peiling gedaan onder 4.333 ouderen naar hun ervaringen met het boodschappen doen bij de supermarkt. Van de alleenstaanden let tweederde op de prijzen van de verschillende producten en de verschillende hoeveelheden. Maar zij zijn meer geld kwijt zijn dan de meerpersoonshuishoudens: 83 procent ervaart dat kleinere verpakkingen relatief duurder zijn en 70 procent laat aanbiedingen van grotere hoeveelheden links liggen. Dat blijkt ook uit de open antwoorden: ze zouden liever een aanbieding zoals ‘één voor de prijs van een halve’ willen, dan ‘twee voor de prijs van één’. Verder ergeren zij zich vaak aan te grote verpakkingen.

Voorbeelden van prijsverschillen

Ouderen stuurden ook foto’s van voorbeelden. Zoals een biefstuk van 168 gram voor 4,45 euro, terwijl een biefstuk van 390 gram in de aanbieding 7,50 euro kost. Dat is per kilo bijna 40 procent goedkoper dan de kleinverpakking. Een ander voorbeeld is een eenpersoonszakje met 100 gram ijsbergsla van 0,85 euro, terwijl de grootverpakking van 400 gram bij een aanbieding voor 1,49 euro weggaat. De alleenstaande betaalt dan in gewicht ruim het dubbele.

ANBO doet oproep aan brancheorganisatie

ANBO roept de brancheorganisatie CBL en de supermarkten op om meer oog te hebben voor de alleenstaanden. „Het is raar dat kleinere hoeveelheden van hetzelfde product omgerekend zo véél duurder zijn dan grotere hoeveelheden”, stelt de bond. Verder vindt de ouderenbond dat ook de groep alleenstaanden moet kunnen profiteren van kortingen.

Het CBL laat aan De Telegraaf weten dat de ouderenbond bij hen niet aan het juiste adres is. „Het gaat over het aanbiedingenbeleid van supermarkten en dus over consumentenprijzen. Dat is een onderwerp waar wij als brancheorganisatie niet over gaan”, meldt een woordvoerder. Die raadt de ANBO aan de klachten van ouderen bij individuele supermarkten neer te leggen.

