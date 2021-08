Zo denken de ex-deelnemers uit B&B Vol Liefde nu over hun deelname: ‘Ik ben wel een beetje geschrokken’

Het B&B Vol Liefde-avontuur zit erop. Voor de kandidaten al een paar maanden, voor televisiekijkend Nederland nu ook. Hoe kijken de deelnemers erop terug? We belden met Pascal, Mitch, Froukje en Gwen.

Hoe het nú gaat met Vincent & Monique en Caroline & Eric, vertelden we je eerder vandaag. Maar hoe hebben de kandidaten het beleefd, waarvoor de zoektocht naar de liefde al tijdens de opnames stopte? We vroegen het Pascal die bij Debby verbleef, Mitch die voor Roxanne kwam, en Froukje en Gwen die hun hoop hadden gevestigd op Bert.

B&B Vol Liefde-kandidaten blikken terug

Pascal: ‘Ik keek met trots’

„Het is nu wel een beetje gekkenhuis”, reageert Pascal meteen. „Ik kan niet zomaar naar de winkel en ga wel tien keer per dag op de foto. Maar het gaat heel goed met me.” Hij kijkt „heel positief” terug op zijn deelname. Hoewel, met sommige uitspraken van Debby is hij iets minder blij. „Ik ben wel een beetje geschrokken van wat zij heeft gezegd in die interviewtjes. Ze noemt Melvin mijn broertje, en noemt ons gedrag ‘machogedrag’. Dat vond ik niet leuk om te horen.”

„Maar verder ben ik tevreden, hoor. Ik ben gedurende de opnames echt mezelf geweest”, vervolgt hij. „Ik keek echt met trots, want dit is wie ik ben geweest.” Debby spreekt hij niet meer. „Maar ik heb er wel vier nieuwe vrienden bij: Chris, Melvin, Mitch en Teun. Teun deed Melvin onlangs een appje met de vraag of we een drankje met elkaar konden drinken.” Een foto van dat moment ging het web op en werd al snel massaal gedeeld. „Ja, het was meteen trending, dat is echt tof. En heel gezellig. Ik ben blij dat ik heb meegedaan en zou zeker nog wel een keer willen meedoen met iets in de tv-wereld. Ik sta voor alles open.”



Mitch: ‘Op een gegeven moment stagneerde de chemie’

Mitch verbleef drie weken op het landgoed van Roxanne in Roosendaal. „Het was heel gezellig. Maar 21 dagen filmen, tien uur per dag: dat is ook wel pittig. Aan het einde ben je dan wel op.”

Roxanne, Theun en Mitch hebben elkaar na de opnames nog een aantal keren gezien. „En dat zal ook zeker nog wel een keer gebeuren”. „Maar afstand is ook wel een dingetje, iedereen moet ook tijd hebben. Alles is nu vrij nieuw, je hebt elkaar genoeg te vertellen, maar dat zal ook wel een keer veranderen.”

Dus nee, helaas geen match tussen Mitch en Roxanne. „Aan het begin had ik echt wel een klik en chemie. Op een gegeven moment stagneerde dat ook wel. Je komt er dan achter dat je verschillend bent: ik hoef niet altijd te praten en zij is wel een prater. Zo ben ik niet, zeker niet in zo’n setting met camera’s op je neus.”

Toch heeft hij de aanwezigheid van de crew ook als iets positiefs ervaren. „Ze zijn heel meelevend en houden de sfeer er goed in. Dat is wel belangrijk. Zij zorgden ervoor dat het vertrouwd was om voor de camera’s te staan.”



Froukje: ‘Ik blijf ‘nummer 5, lekker wijf’ nog wel even horen’

En dan Froukje. De vrolijke Friezin vond het „een heel mooi avontuur”. Froukje kreeg de afgelopen dagen veel lof voor haar omgang met de „stugge Bert”. „Ik lees niet alles, maar wat ik tegenkom is echt positief: mensen hebben mij gezien hoe ik ben.”

Froukje werd in eerste instantie afgewezen, maar kreeg tijdens de opnames tóch nog een bericht met de vraag of ze wilde afreizen naar Frankrijk. „Ze zullen daar wel gedacht hebben: het zit er niet in met de huidige vrouwen, we sturen nog iemand. Dat was een superverrassing.”



Ze heeft het bij Bert op de B&B goed naar haar zin gehad, maar dacht soms wel: ‘Bert, doe even normaal’. „Bijvoorbeeld bij die handdoeken die ik in de droger had gedaan. Het regende steeds en ze waren erg nat. Maar hij was daar niet blij mee en ratelde maar door. Maar goed, ik neem het maar een korreltje zout.”

Bert noemde Froukje ‘nummer 5, lekker wijf’. Froukje kan daar nog steeds erg om lachen. „Op de dag van de uitzending appten opeens allerlei mensen mij: ‘Hé nummer 5, lekker wijf’. Ik dacht: waar gaat dit over? Ik had het zelf namelijk nog niet gezien.” Lachend: „Ik ga nu de rest van m’n leven zo door het leven denk ik. Ach, ik had het minder kunnen treffen.”

Gwen over B&B Vol Liefde: ‘Voor mijn gevoel was het nog niet af’

Ook Gwen kwam een aantal dagen langs bij Bert in het Franse Saint-Seine. „Ik moest thuis nog harder lachen, dan ik daar deed”, lacht ze, weer met haar kenmerkende schaterlach. „Gewoon om mezelf alleen al te zien. En ze hebben die lach goed in beeld gebracht.”

Gwen moest noodgedwongen naar huis, omdat haar dochter ziek was. „Die is trouwens al 24, hoor. Dat wil ik wel even zeggen. Daar was namelijk een beetje ophef over.” Inmiddels gaat het goed met haar dochter: „Ze had een cyste in haar buik met ontstekingsvocht. Die is toevallig gisteren verwijderd, en het ziet er heel goed uit.”

Haar dochter vond het „superfijn” dat haar moeder terugkwam, maar zei achteraf wel: „Jammer dat je voor mij terug moest. Je had moeten blijven”, vertelt Gwen. Want wat was er gebeurd als Gwen niet naar huis hoefde? „Tsja, voor mijn gevoel was het nog niet af. Als ik niet weg hoefde, dan had ik Bert wel beter leren kennen. Ik merkte namelijk wel dat zijn muurtje langzaam afbrokkelde, dus ik vond het jammer dat ik het avontuur moest afbreken.”

Gwen en Bert hebben elkaar na de opnames nog een keer gezien. „Toen hij in Nederland was, hebben we ergens koffie gedronken.” Maar dat was ook enigszins praktisch: „Ik had mijn jasje daar laten liggen, die kwam hij nog even langs brengen.”

Of er wel een vonk was overslagen als ze tijdens de opnames was gebleven, weet ze niet, „maar dan had ik wel een andere Bert gezien”. „Dan had het anders kunnen lopen.” „Maar goed”, lacht ze, „we weten ook dat Bert wel een bepaald beeld van een vrouw voor ogen heeft.”

Goed nieuws voor de fans van B&B Vol Liefde! Er komt namelijk een tweede seizoen. B&B-eigenaren kunnen zich hier aanmelden.