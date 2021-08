Teun (22) woont met dementerende ouderen in verpleeghuis, kijkers Op1 vinden hem een held

Op je 22e niet in een studentenhuis wonen, maar in een verpleeghuis? Dat doet Teun Toebes inmiddels al een jaar. Teun vertelde er gisteravond over in Op1. Kijkers vinden hem ‘een held’.

Teun Thoebes uit Utrecht hielp al veel senioren met zijn bijzondere initiatief ‘sTeun en toeverlaat’. Daarvoor is zelfs een website in het leven geroepen. Daarop is te zien dat hij met zijn ‘sTeun’ al meerdere aanmoedigingsprijzen in de wacht sleepte.

Teun in Op1: ‘Wonen met ouderen met dementie een droom’

Teun had slechts één droom, vertelde hij gisteravond in talkshow Op1: wonen met ouderen met dementie. Samen, als gelijken. Er is volgens hem namelijk nog een wereld te winnen in de manier waarop we kijken naar mensen met dementie. Zijn huisgenote Muriëlle schoof ook aan bij Op1.

„Ik besloot om in een verpleegtehuis te gaan wonen”, zo legt Teun Toebes uit, „omdat ik me zorgen maak over hoe we met mensen met dementie omgaan in onze samenleving. Ik vind dat zij meer verdienen dan dat nu gebeurt.” Teun werd opgeleid tot verpleegkundige. Hij liep stage in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Hij vond het eerlijk gezegd eerst maar niks. „Dementie is het minst sexy onderwerp dat er is in Nederland. Er zijn echter veel mensen met dementie en dat wordt alleen maar meer. Het verdubbelt in de komende twintig jaar. Ik kwam in contact met John (ook in de Op1-studio, red.) en ben van hem gaan houden. Dat doe ik nu ook van mijn huisgenoten.”

Reacties op Teun van vrienden en bekenden

Dat de Utrechter in een verpleeghuis voor mensen met dementie ging wonen, daar keken vrienden en bekenden best vreemd van op. Teun: „Het laat zien dat de blik op dementerenden moet veranderen. Het is allemaal gericht op verval. Dat je geen plezier meer kunt hebben in het leven. Mensen begrijpen niet dat ik daar wil wonen. Ik ben 22, maar ik heb me nog nooit zover van de samenleving voelen staan als het afgelopen jaar. Een verpleeghuis is een wereld op zich, maar dat zou het niet moeten zijn. Het draait om het leven, het is niet alleen een plek om dood te gaan.” Teun geeft vervolgens toe dat zijn vrienden hem in het verpleeghuis niet graag komen opzoeken.

Kijkers Op1 hebben waardering voor Teun

Het verhaal van Teun Toebes liet veel Op1-kijkers niet koud.



Wat een held die Teun Toebes #op1 — Laura Bromet 🍀 (@LauraBromet) August 12, 2021



Teun die precies zoals hij is vertelt over zijn huisgenoten uit het #verpleeghuis, mensen met #dementie. Met Ad en Muriël waarmee hij fijne gesprekken voert. En vooral onderdeel van de samenleving blijven. #Wederkerigheid ten top, dát is waar het om gaat #verpleeghuiszorg #Op1 pic.twitter.com/DZEqgUehNq — Margje Mahler (@MargjeMahler) August 12, 2021



Teun Toebes ontroert mij zeer #Op1 — Ellen Weyenberg (@ellenweyenberg) August 12, 2021



Teun is een topper. Geweldig wat hij doet met en voor demente ouderen. #Op1 pic.twitter.com/TJaf2Cj2Ve — Gert-Wim Dubbeldam (@gwdubbeldam) August 12, 2021



Teun Toebes. Nu al de mijn held van 2021. #op1 — Raymond (@InnocentiusIV) August 12, 2021

Reactie Mark Rutte op het werk van Teun

Het werk van Teun was de afgelopen tijd, ook voor zijn optreden in Op1, niet onopgemerkt gebleven. Hij kreeg zelfs een reactie van demissionair premier Mark Rutte, die vanavond weer een corona-persconferentie geeft. Maar daar ging het in de reactie natuurlijk niet over. Rutte meldde eerder: „De passie en liefde waarmee jij over de zorg voor ouderen vertelt, is hartverwarmend. (…) Het idee van de silent disco’s in verpleeghuizen is bijvoorbeeld even eenvoudig als briljant. Je moet er maar op komen! Teun, je bent een voorbeeld voor anderen.”

En cabaretier en tv-maker Richard Groenendijk, die door corona zelf deels in een ziekenhuis is gaan werken: „Ik heb soms het idee dat de nieuwe generatie, over het algemeen, niet zo empathisch en maatschappelijk betrokken is. En ze vooral gericht op zichzelf en hun telefoon zijn. Natuurlijk is dit een belachelijk vooroordeel. Want wie Teun Toebes ontmoet heeft, heeft opeens weer vertrouwen en hoop voor de toekomst.”