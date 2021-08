Vanavond corona-persconferentie: dit kunnen we verwachten (voor de scholen)

Met een corona-persconferentie ‘deel zoveel’ blikken demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge vanavond vooruit op de komende maanden. Hoe worden de geldende maatregelen verder afgebouwd en worden ze dat wel? Het openen van scholen speelt tijdens de persconferentie in elk geval een belangrijke rol.

Dat laatste is wel duidelijk. Afgezien van het hoger onderwijs zitten nieuwe versoepelingen er nog niet direct in.

Geen anderhalve meter meer op hogere scholen

Voor het nieuwe collegejaar op universiteiten en hogescholen is het kabinet van plan de anderhalve meter los te laten. Dat maakten Haagse bronnen – die al voor corona-persconferenties altijd prima op de hoogte blijken te zijn – gisteravond op. Daarbij wordt wel gedacht aan aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld een maximum aantal studenten in collegezalen. Dat moet ervoor zorgen dat als besmette mensen een college bijwonen, er niet direct een heel grote groep kans loopt besmet te raken met het coronavirus.

Studentenvakbond LSVb heeft gisteravond aangegeven „opgelucht en blij” te zijn met het nieuws. Berichten die overigens nog wel bevestigd moeten worden. „Heel goed nieuws voor alle studenten die al anderhalf jaar thuiszitten. Daar komt nu eindelijk een eind aan”, zegt voorzitter Ama Boahene. De landelijke studentenvakbond is over de huidige coronacompensatie overigens nog niet te spreken. Daarover wordt in de corona-persconferentie geen apart aandachtspunt verwacht.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

De huidige coronacompensatie is oneerlijk! Veel studenten krijgen het door een kleine vertraging niet. Zij moeten zelfs extra collegegeld betálen!

Val jij ook tussen wal en schip? Meld dat dan via ons nieuwe meldpunt: https://t.co/cKXb0LyZUl#compensatie #studenten #lsvb pic.twitter.com/Vze3uXTuvc — LSVb (@studentenbond) August 10, 2021

Verdere versoepelingen tijdens de corona-persconferentie?

Verdere versoepelingen worden vanavond nog niet echt verwacht. Dat betekent dat de beperkingen die bijvoorbeeld gelden voor de horeca, festivals en het nachtleven, voorlopig nog van kracht blijven. Veel Nederlanders begrijpen niet waarom in voetbalstadions meer dan 20.000 mensen opeengepakt staan te schreeuwen, zingen en te hossen. Dit terwijl eendaagse festivals met meer dan 750 toeschouwers tot 1 september niet werden toegestaan. Waarschijnlijk wordt deze coronamaatregel tot en met half september verlengd. Bij sportwedstrijden moeten supporters op anderhalve meter zitten. De realiteit is in stadions op tv voor iedereen te zien: het gebeurt vrijwel nooit. Wie weet zeggen Rutte en De Jonge er nog iets over.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Zo immens demotiverend. Voetbal, snelle auto’s: dat kan allemaal, met tienduizenden toeschouwers. Maar een band, zanger of zangeres op een podium? Vergeet het maar. — Michiel Veenstra 📻🎙🤘 ꓘINK (@michielveenstra) August 12, 2021

Gisteren werd ook duidelijk dat begin september de Formule 1 in Zandvoort 70.000 (gevaccineerde of negatief geteste) fans per dag worden toegestaan. De organisatie heeft er financieel gezien eigenlijk 105.000 per dag nodig, maar het is ‘wat’.

Half september volgende beslismoment versoepelingen

Halverwege de komende maand is er een volgend beslismoment over versoepelingen van de coronamaatregelen. Ook dan is er weer een corona-persconferentie. Uiteraard met de niet meer weg te denken gebarentolken, zoals Irma Sluis.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

We zitten er weer klaar voor 😷 #persconferentie pic.twitter.com/gLDwavQ8YJ — G i s h (@Gish21673481) August 13, 2021

Het kabinet komt vandaag voor het eerst sinds begin juli nog bijeen voor een reguliere ministerraad. Dan worden de definitieve standpunten besloten die premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge bekendmaken.

De coronapersconferentie begint om 19.00 uur. Hij wordt onder meer uitgezonden op NPO 1 en (uitgebreider qua vragen van journalisten na afloop) op Telegraaf.nl.