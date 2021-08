Dit is nu bekend over de schietpartij met 6 doden in Plymouth

Een grote schok in Plymouth in Engeland gisteravond. Bij een dramatische schietpartij kwamen zes mensen om het leven. Veel bekend over het vreselijke gebeuren is er nog niet. Wel dat de politie niet uitgaat van een terreurdaad.

In de havenplaats Plymouth (Zuid-Engeland) kwamen bij de schietpartij drie mannen en drie vrouwen om het leven. De politie bevestigt dat de vermoedelijke schutter een van de dodelijke slachtoffers is. Eén van de slachtoffers van de dodelijke schietpartij is een kind van 10 jaar oud, melden Britse media en een parlementariër uit de regio.

De politie in een verklaring: „Twee vrouwen en twee mannen zijn op de plaats delict om het leven gekomen.” „Een andere man, vermoedelijk de schutter, is ter plekke gestorven.” Een vrouw die gewond raakte bij de schietpartij, werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zij overleed korte tijd later als zesde aan haar verwondingen.

De politie spreekt van een „ernstig vuurwapenincident” en gaat niet uit van terrorisme. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het vuurwapengeweld gebeurde aan het begin van de avond. De hulpdiensten waren met veel mensen aanwezig en de omgeving werd afgezet. In de loop van de avond was de situatie volgens de politie onder controle.

Six people, including the suspected gunman, have died in a firearms incident in Plymouth, UK police say. https://t.co/xk8jrY2Qfb

De Britse minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken stond gisteravond op Twitter stil bij de schietpartij. „Het incident in Plymouth is shockerend en mijn gedachten zijn bij de getroffenen.”

The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.

I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.

I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs.

— Priti Patel (@pritipatel) August 12, 2021