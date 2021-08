Steun voor kassamedewerker Lars (18) die niet met gelakte nagels mocht werken

Deze week besloot de 18-jarige Lars ontslag te nemen van zijn baantje als kassamedewerker bij de Jumbo in Glanerbrug. Net als zijn vrouwelijke collega’s lakt Lars namelijk zijn nagels, maar dat mocht niet. Volgens de supermarkteigenaar is het dorp ‘niet klaar’ voor jongens met gelakte nagels. Hij vroeg aan Lars om zijn gelnagels er binnen twee weken af te halen, wat hij weigerde. Op sociale media regent het steunbetuigingen voor de 18-jarige.



Beste Lars, als ik jou was zou ik er LAK aan hebben want volgens mij is meneer #Lochan van de @JumboSupermarkt in #Glanerbrug niet helemaal van deze wereld. Misschien sturen ze hém beter weg; een paar eeuwen terug met de teletijdmachine! #hallojumbo — Esther van Daal (@EsthervanDaal) August 12, 2021

Zo wordt er gesproken van seksisme, aangezien vrouwelijke werknemers wél nagellak mogen dragen en mannen dus niet. Ook reageren velen met verbazing op het beleid van Jumbo. Volgens hen zou de supermarktketen achter hun medewerkers moeten staan en hen gelijk moeten behandelen.



💅🏻 “[…] We willen een goede afspiegeling zijn van de omgeving hier. Dat heb ik hem geprobeerd uit te leggen.” 💅🏻 💅🏻 Hup mannen in #Glanerbrug: help Lars en lak je nagels! 💅🏻 https://t.co/hlNE90DvfG — D🥁uwe Sikkema 🍦🍦 (@dwskkm) August 12, 2021

Maar ook in Glanerbrug zijn er verbaasde reacties. Dat Glanerbrug ‘nog niet klaar’ zou zijn voor jongens met gelakte nagels klopt niet, aldus Coop supermarktmanager Thijs van Oosterwijk. Om een statement te maken, biedt hij Lars een baan aan achter de kassa van de Coop – op nog geen 2 kilometer van de Jumbo in het dorpje Glanerbrug.

In een interview met het Algemeen Dagblad laat van Oosterwijk weten dat ze bij de Coop ook een medewerker hebben rondlopen, die „vroeger man was en nagellak draagt”. Volgens Oosterwijk zijn de reacties alleen maar positief. Het zinnetje dat Glanerbrug er niet klaar voor zou zijn, raakt de supermarktmanager. „Het lijkt me heel, heel sterk dat ze hier anti-nagellak zijn”, zegt Van Oosterwijk tegen AD.

Ook de moeder van Lars, Iris van Veen, is het eens met haar zoon. Haar bericht op Facebook levert een stortvloed aan steunbetuigingen op. Veel reacties hierop komen uit Glanerbrug, wat ertoe leidt dat Lars zich extra gesterkt voelt.

Glanerbrug wél klaar voor nagellak bij jongens

In een verklaring tegenover RTV Oost zegt Lars: „In het gesprek dat ik had met mijn bedrijfsleider en de eigenaar, kreeg ik te horen dat Glanerbrug hier niet klaar voor was. Al die reacties zijn voor mij het bewijs dat Glanerbrug er wél klaar voor is.’

Ondanks het feit dat hij achter zijn keuze staat voor het ontslag, vindt hij het toch jammer dat hij moet stoppen bij de supermarkt in Glanerbrug. Dat komt door zijn leuke collega’s bij de Jumbo. Maar zelfs al zou Lars vandaag te horen krijgen dat hij tóch welkom is met gelakte nagels, dan wil hij niet meer terugkomen naar de supermarkt. „Ik zou me er toch niet meer helemaal welkom voelen”, aldus Lars tegen RTV Oost.