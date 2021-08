Openhartige John van den Heuvel maakt indruk op Jinek-kijkers: ‘Ademloos’

Eva Jinek keerde gisteravond terug op televisie. Dat deed ze met een speciale Jinek–uitzending die volledig in het teken stond van Peter R. de Vries. Ook John van den Heuvel schoof aan. Na het overlijden van De Vries had de misdaadverslaggever wat afstand genomen, maar sinds vorige week is hij weer aan het werk. Bij Jinek vertelde Van den Heuvel openhartig over zijn band met De Vries en hun onuitgesproken ruzie.

De twee kenden elkaar zo’n dertig jaar. In eerste instantie waren Van den Heuvel en De Vries slechts vakgenoten. Later gingen zij ook samen naar voetbalwedstrijden. „Hij was voor Ajax en ik voor PSV, dus dat was soms nog wel een bron van pesterijtjes”, blikte Van den Heuvel terug in gesprek met Jinek. „Ik kan terugkijken op een aantal hele mooie jaren. Alleen wat mij erg dwars zit is dat het laatste jaar onze verstandhouding niet best was. Er ontstond een soort van ijzigheid tussen ons.”



"Er hangt een grote wolk en schaduw. De glans is er wel een beetje vanaf", zegt @JohnvdnHeuvel. Hij doet voor het eerst sinds de moord op Peter R. de Vries zijn verhaal. "Je zit vol verdriet en boosheid." #jinek pic.twitter.com/E37zEfGbtP — Jinek (@Jinek_RTL) August 29, 2021

Onuitgesproken ruzie tussen Van den Heuvel en De Vries

Van den Heuvel raadde het De Vries af om vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces te worden, waarop er een conflict ontstond. „Het leidde tot een felle app-wisseling, die niet meer goed is gekomen. En dat is buitengewoon verdrietig”, treurde Van den Heuvel. De laatste keer dat ze elkaar zagen, was in de studio bij RTL Boulevard. „We keurden elkaar geen blik waardig. Dat is het verdrietige nu. We zeggen thuis altijd: ga nooit met ruzie weg, want je weet niet wat er kan gebeuren. Mijn laatste herinnering aan hem nu is dat moment dat we boze blikken uitwisselden. Daar zal ik mee moeten leren leven.”

Van den Heuvel heeft geprobeerd om het goed te maken. „Ik ben er oprecht van overtuigd dat ik heb geprobeerd om het goed te maken. Om in ieder geval met elkaar te zitten. Dat appen is eigenlijk al verkeerd. Je moet het uitpraten, als volwassen kerels. Maar helaas stond hij daar niet voor open. Ik denk dat het misschien wel goed had kunnen komen, maar we zijn ingehaald door die verschrikkelijke gebeurtenis.”

Kijkers onder de indruk van Van den Heuvel

Met zijn openhartigheid heeft Van den Heuvel grote indruk gemaakt op veel Jinek-kijkers. De term ‘ademloos’ valt op Twitter meerdere malen. „Ik zit ademloos en met veel respect te luisteren naar een gebroken John van den Heuvel”, schrijft iemand bijvoorbeeld. „Chapeau voor John van den Heuvel, heel mooi gesproken over Peter”, vult een ander aan.



Zit echt ademloos te luisteren naar John bij #jinek. Super fijn dat Eva dit gesprek doet, die geeft hem in ieder geval de ruimte. #johnvdheuvel #peterrdevries — Marjolein (Marj) (@Marjoleinnnn) August 29, 2021



Wat een goede uitzending van @Jinek_RTL met een geweldig interview met uiterst oprechte John van den Heuvel als opening. 👍 — Annelies Hoogland (@AHoogland) August 29, 2021



Fijn om John van den Heuvel weer op tv te zien 🙏❤ @Jinek_RTL — Geralda 🌸 (@GeraldaOuden) August 29, 2021

Jinek neemt stokje van Humberto over

Jinek was gisteravond eenmalig op zondag te zien bij RTL 4. Vanaf vandaag neemt de presentatrice het stokje weer over op de doordeweekse dagen van collega Humberto Tan. Hij neemt vanaf nu de zondagen weer voor zijn rekening.

De volledige Jinek-uitzending van gisteravond bekijk je hier.