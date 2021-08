Kijkers kwaad over drankgebruik bij snorfietsfeest Chateau Meiland

Chateau Meiland is terug op de buis en dat deed gisteravond meteen veel stof opwaaien (en drank vloeien). Dat het alcoholgebruik samenging met een snorfietsfeest en er half lallend op solexen door de Achterhoek werd gecrosst, vinden veel kijkers absoluut niet kunnen. En in elk geval ‘niet het goede voorbeeld’. Martien Meiland zelf? Die vond het – hij had al wat glaasjes op – ‘een memoriale dag’…

De hele zomer was Chateau Meiland met herhalingen al niet van SBS6 te slaan, maar nu zijn Martien, Erica, Maxime en de anderen op maandag en donderdag terug met nieuwe afleveringen. Hun verhuizing van de Achterhoek naar Noordwijk (en wie weet de geboorte van het tweede kind van Maxime) staan centraal. Kijkers genoeg in ieder geval gisteren: bijna 1,2 miljoen. Dat is weleens meer geweest, maar het is vakantietijd. Slechts drie tv-programma’s scoorden beter, waaronder Denkend aan Holland van André van Duin en Janny van der Heijden.

Drankfeest Chateau Meiland

Juist die verhuizing was aanleiding voor een afscheidsfeest in de eerste nieuwe Chateau Meiland. De buren hadden de familie bij aankomst in de Achterhoek een snorfietstocht vol verrassingen cadeau gedaan. Door corona was het er niet van gekomen en nu was een solexfeest door het gebied dat Martien, Erica en Maxime gaan verlaten dan toch eindelijk een feit. En wat hadden de buren geregeld? Snorfietsen. Maar ook wijn, rosé en shotjes. Veel shotjes.

Nu is er op Twitter altijd iets te doen om Chateau Meiland. Martien die zit te bellen achter het stuur van zijn auto. Kleindochter Claire die zonder gordel op de achterbank van diezelfde auto zit (gisteravond weer). En mensen ‘die nooit kijken, maar deze ene keer wel en nu kijken ze nooit meer bladiebla’.

Slecht voorbeeld in Chateau Meiland?

Maar gisteravond ging het los. Door mensen die weer eens ouderwets in een deuk lagen (‘ik heb dit zo gemist!’). En vooral door mensen die vonden dat het alcoholgebruik in Chateau Meiland en het toch deelnemen aan het verkeer totaal ongepast was. Zeker vier stops met drank en extra shotjes werden gemaakt voordat de eindetappe richting de buren van de familie Meiland een feit was. Op de zwangere Maxime na dan, die zuchtend de zoveelste ijsthee naar binnen kieperde (‘ik ben zó klaar met ice tea‘). Voor de sfeer hoef je met name Martien Meiland geen drank te geven. Die gilt toch wel op zijn solex. Totaal in paniek omdat hij niet weet of hij links of rechts moet. Of, als het hem wel zint: „Wat gaat het goooooooeeeeeed!”.

Op het erf van de buren ging het met een dj overigens pas écht los, al dansend op bijvoorbeeld Why Tell Me Why van Anita Meyer. En de drank bleef rijkelijk vloeien. Daar is natuurlijk niets mis mee, de familie Meiland kon kruipend naar huis. Maar ja, drank en rijden op een snorfiets… Martien zelf genoot. Met dubbele tong of niet: hij sprak van een ‘memoriale’ dag:



Wijntje shotje rosé wijntje shotje Shotje wijntje wijntje enz enz….. Wat zegt Martien 🤔🤣😉#chateaumeiland pic.twitter.com/jIidZzPgUM — GC (@GirbeCameron) August 30, 2021

Drank in het verkeer

Velen zullen net als in Chateau Meiland ooit met wat borrels op zo’n ritje op een feestje hebben gemaakt. Of denken dat het verstandig is als je na de kroeg dronken op de fiets stapt in plaats van in de auto. Verstandig lijkt dat laatste zeker, maar voor de wet is met meer dan 0,5 promille fietsen hetzelfde misdrijf als met dat promillage achter het stuur kruipen. Het mag simpelweg niet. Maar ja, op tv is het natuurlijk de vraag: moet je zo’n drankfestijn op de snorfiets zo pontificaal (en heel lang) in beeld brengen? De makers van Chateau Meiland leggen het leven van Martien, Erica en Maxime vast. Zij zullen denken: dit is gebeurd, uitzenden die hap. Veel kijkers dachten er echter heel anders over, zo blijkt uit onderstaand overzicht (en dat was lang niet alles…).



Dit was de allerlaatste keer. De alcoholtocht van de familie #meiland op de #solex is de druppel. Hoe onverantwoord kun je bezig zijn. Waar ik altijd moest lachen schud ik nu teleurgesteld mijn hoofd. #chateaumeiland #sbs6 — Op Krasser (@OpkrAsser) August 30, 2021



Vreselijk dom om bezopen aan het verkeer deel te nemen. De Meilandjes moeten het niet bepaald van hun intelligentie hebben, maar dat die domme tvzender dat niet snapt. En zeiken over mensen die zich niet laten vaccineren #meiland #chateauMeiland #meilandjes — Helena (@Helena70272791) August 30, 2021



@ChateauMeiland wat een waardeloze vertoning vandaag met de 1e aflevering van jullie nieuwe seizoen.

ALCOHOL EN VERKEER GAAN NIET SAMEN!#chateaumeiland — DJ Italiander (@djitaliander) August 30, 2021



Wat een farce zeg. #chateauMeiland met 2/3 🍷🍷🍷 en een flugel op een solex. Te schandalig voor woorden. Ik kijk niet meer. — Moonshiner (@Moonshiner_NL) August 30, 2021



Als een koekie op de Solex. Bah. Schaamteloos. Ze mogen blij zijn dat er geen ongelukken zijn gebeurd. #chateauMeiland @SBS6 — Joycie_1983 (@1983Joycie) August 30, 2021



Een kroegentocht op een solex … en de weg op … levensgevaarlijk .. Het kan in de achterhoek … 🤦‍♂️ #chateauMeiland — Erik Bais (@erikbais) August 30, 2021



#chateauMeiland op de solex, tis nog net geen bierfiets pic.twitter.com/fm2ZeAWjYH — Carmen678 (@Carmen6785) August 30, 2021



#SBS6 #chateaumeiland

Mooie promo voor alcoholgebruik in verkeer….. — Alex van der Pluijm (@AlexvanderPluij) August 30, 2021

Meningen over Chateau Meiland ‘hypocriet’

En daar was weer niet iedereen het mee eens. Hebben we zoiets niet allemaal eens gedaan?



@MeilandMartien #chateauMeiland wat een hypocriete reacties over paar drankjes en een solex. Dus al deze mensen die commentaar hebben gedragen zich altijd 100% braaf? Kom op zeg, je gaat als hele groep op weg, niks aan handje, mja Randstad mensen snappen dat niet. — JHMW (@JHMW1) August 31, 2021



Wat zijn we toch weer allemaal heilige boontjes…. 🍷 #chateauMeiland — A.J. van Duijn (@ajanvd) August 31, 2021



Het leuke van #chateauMeiland is dat ze die betutteling, die heel Nederland in zijn greep heeft aan hun laars lappen. Leuke uitzending! — Bart van der Til🇮🇱 (@til_bart) August 30, 2021

