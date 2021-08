‘Ongeloofwaardige fantast’ De Hond gefileerd om juridische stappen De Deventer Mediazaak

Opiniepeiler Maurice de Hond gaat juridische stappen ondernemen tegen podcastmaakster Annegriet Wietsma. Zij zou in haar podcastserie De Deventer Mediazaak de „eer en goede naam van Maurice de Hond” hebben geschaad.

Hoe zit het nou precies? De podcast De Deventer Mediazaak gaat over de reactie van de media op de Deventer moordzaak. In september 1999 werd de weduwe Wittenberg omgebracht in haar woning door middel van verwurging en vijf messteken. De zaak werd met name bekend omdat er fouten zouden zijn gemaakt omtrent de veroordeling van de verdachte Ernest Louwes.

De klusjesman

Maurice de Hond moeide zich in 2006 in de zaak, toen hij samen met anderen met nieuw bewijsmateriaal kwam dat niet wees naar Louwes als dader, maar naar een man die bekend werd als ‘de klusjesman’. De podcast van Wietsma schetst hoe de media op de zaak sprong en gaat ook uitvoerig in op de rol van De Hond.

Daar is De Hond echter verre van blij mee. Hij vindt dat Wietsma een eenzijdig beeld schetst over zijn betrokkenheid bij de Deventer moordzaak. „Hierbij laat zij in de podcastserie zeer essentiële informatie, waarover zij aantoonbaar beschikte, in het onderzoek achterwege.” De Hond stelt ook dat de maakster „weinig kritisch is ten opzichte van geïnterviewde personen en ze bestrijdt aantoonbare omissies van de geïnterviewde personen niet.”

‘Doel Maurice de Hond negatief te framen’

Volgens De Hond stelt de podcast hem en zijn rol in de moordzaak in een kwaad daglicht. „Dit allemaal met het doel om Maurice de Hond uiteindelijk negatief te framen als de man die het leven van ‘de klusjesman’ voor altijd naar de vernieling heeft geholpen.” Daarom wil De Hond een bodemprocedure starten om te laten verklaren dat de maakster onrechtmatig gehandeld heeft.

Om de publieke opinie te peilen over zijn geplande juridische stappen tegen Wietsma hoeft De Hond alleen op Twitter te kijken. Daar staat men faliekant achter de podcast. „Dat is geen framing maar de realiteit”, stelt een twitteraar als reactie op dat De Hond ‘geframed wordt als de man die het leven van ‘de klusjesman’ naar de vernieling heeft geholpen.’ „Maurice de Hond heeft dit stel helemaal kapotgemaakt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgens Maurice de Hond allemaal bedoeld om hem uiteindelijk negatief te framen als de man die het leven van 'de klusjesman' voor altijd naar de vernieling heeft geholpen. Dat is geen framing maar de realiteit, Maurice de Hond heeft dit stel helemaal kapot gemaakt. pic.twitter.com/R3Flfcs69V — CirkelSpeelsterSekreet (@HZwartemeer) August 31, 2021

Maurice de Hond ‘hypocriet’

„Wat mankeert deze man? De podcastserie zit journalistiek uitstekend in elkaar”, zegt iemand op Twitter. Een ander noemt Maurice de Hond hypocriet. „Je gaat nu wel écht de geschiedenisboeken in als ongeloofwaardig fantast. En dat heb je helemaal aan jezelf te danken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Haha, hoe hypocriet kun je zijn. Nou @mauricedehond je gaat nu wel écht de geschiedenisboeken in als ongeloofwaardig fantast. En dat heb je helemaal aan jezelf te danken. https://t.co/ynk1r3Lsbq — Julian Gijsen (@JulianGijsen) August 31, 2021

Smaad

In 2007 moest De Hond een schadevergoeding betalen aan de klusjesman en zijn vriendin wegens smaad. Ook mag De Hond ze niet meer in verband brengen met de moord op de weduwe.