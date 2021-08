ESPN niet blij met Qatar-ambassadeur Ronald de Boer, schrapt hem als vast gezicht

Ronald de Boer is met ingang van het nieuwe Eredivisie-seizoen niet langer een vast gezicht bij ESPN. De betaalzender is niet blij met zijn ambassadeurschap voor Qatar. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Qatar organiseert eind 2022 het zeer omstreden WK Voetbal en De Boer zet zich in als ambassadeur in voor de oliestaat. De oud-speler van onder meer Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal heeft de taak om het WK van 2022 te promoten. Volgens het AD heeft ESPN daar grote moeite mee en is daarom besloten dat De Boer een stapje terug moet doen.

ESPN adviseerde De Boer te stoppen

De Boer was met ESPN in gesprek over een contractverlenging, maar Qatar bleek een heikel onderwerp. Volgens het AD heeft ESPN de analist geadviseerd om te stoppen met zijn ambassadeurschap voor Qatar, maar wilde De Boer dat niet. Voor ESPN speelde dat ‘mede een rol’ in de beslissing om hem niet langer als vast gezicht in te zetten bij voetbalwedstrijden.



Ronald de Boer behoort sinds enige jaren tot de vaste gezichten van betaalzender ESPN. Daarin is sinds dit seizoen verandering gekomen. https://t.co/gvqWJXWdP4 — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) August 26, 2021

De Boer wordt wel nog als oproepkracht ingezet door ESPN. Afgelopen weekend was hij nog aanwezig bij de wedstrijd FC Twente – Ajax en de verwachting is dat hier voorlopig geen verandering in komt. De Boer hoeft zich overigens geen zorgen te maken, want hij blijkt nog altijd gewild als analist. Nu hij niet langer exclusief bij ESPN te zien is, kan hij ook bij andere zendgemachtigden in actie komen. Zo was De Boer onlangs nog te zien bij Ziggo, dat wekelijks het praatprogramma Rondo uitzendt.

De Boer denkt dat voetbal Qatar kan helpen

Het WK in Qatar is zeer omstreden, omdat er bij de bouw van de stadions in elk geval al 6500 werknemers overleden zouden zijn, voornamelijk arme arbeidsimmigranten uit landen als India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka. De Boer speelde aan het einde van zijn voetbalcarrière enkele jaren in Qatar. „Ik ben er echt van overtuigd dat het voetbal juist kan helpen om de situatie in Qatar te verbeteren. En dat de mensen in het land ook écht de intentie hebben om dingen te gaan veranderen. Dat ze luisteren, dingen serieus nemen”, zei De Boer onlangs nog tegen het AD.



Wel goed als andere zender na ESPN ook besluiten Ronald de Boer niet meer in te zetten. Oranje internationals 'moeten' als ze een WK willen spelen dat daar doen. De Boer kiest niet alleen er heen te gaan maar ook nog om het te promoten. Voorbeeld stellen — Robin Zelf (@DhrRobinZelf) August 26, 2021

Het Nederlands elftal moet zich overigens nog kwalificeren voor het WK in Qatar. Daar moet Louis van Gaal voor gaan zorgen.