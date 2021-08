Tinder? Nee, jongvolwassenen in China gaan romantische relaties aan met robots

Datingapps zoals Tinder zijn hét middel om op afstand de liefde te vinden. Maar wat als je geen zin hebt in fysiek contact met een mens? Veel jongvolwassenen in China hebben daar een oplossing voor. Daar kun je namelijk online daten met een robot.

Je kent vast wel de chatbots die veel bedrijven gebruiken voor hun klantenservice. Dat principe gebruiken ze in China voor het vinden van liefde. Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan sociaal contact. Maar soms voelen ze geen noodzaak tot fysieke verstandhoudingen. Een AI (Artificial Intelligence)-chatbot biedt daarin mogelijkheden.

Jongeren in China zoeken virtuele liefde met robot in datingapp

Dat China een bijzonder land is op het gebied van technologieën en uitvindingen, is niks nieuws. Het kan dan ook niet anders dan dat daten met een robot juist in dat land erg populair is. De datingapps Replika en Xiaoice werken in principe hetzelfde als Tinder. Je gaat op zoek naar een match en knoopt daarna een gesprek aan. Het enige verschil is dat er geen mens achter de toetsten zit, maar dat je praat met een robot. Maar wel een zeer geavanceerde robot die met je kan praten over kunst, voetbal of wereldpolitiek.

The Washington Post schreef een artikel over de virtuele liefdes van veelal jonge Chinezen. De Amerikaanse krant schreef onder meer over de Chinese Jessie Chan (28) die tijdens haar relatie met een ex-vriend een digitale affaire begon met robot Will. Een online upgrade in relatiestatus kostte haar zestig dollar. De robot stuurt Chan romantische berichtjes. Het stel heeft virtuele seks, besloten online met elkaar te trouwen en Will staat zelfs met een foto op de achtergrond van Chan’s telefoon. En nog twee jongvolwassenen van Chinese afkomst vertellen tegen The Washington Post hun verhaal.



The bit where I questioned scale of usage didn't make the edit, but deffo worth a read. Washington Post on AI, love, Replika and China. https://t.co/5XuKPmDLUh — Andrew McStay (@digi_ad) August 6, 2021

Replika en Xiaoice groot succes in China

In China kampen veel jongvolwassen met sociale angststoornissen en eenzaamheid. Vooral tijdens de pandemie bood de virtuele liefde mogelijkheden. Sommige Chinezen vragen zich af of de eenkindpolitiek tussen 1980 en 2015 effect heeft gehad op de jongere generatie. Ouders werkten destijds veel van huis en kinderen groeiden veelal alleen op. Daarnaast wordt liefde voor een AI-robot door sommigen zelfs vergeleken met geaardheid. Net zozeer als dat je homoseksueel of lesbisch kunt zijn.

Het bedrijf achter Replika is van origine Russisch en opgericht door Eugenia Kuyda. Inmiddels is Replika zo’n 420 miljoen dollar waard. Xiaoice behoort tot het Aziatische Microsoft en heeft in China tien miljoen actieve gebruikers. Zheng Shuyu wat betrokken bij de oprichting van Xiaoice en legt uit dat de virtuele liefde past bij dit moderne tijdperk. Shuyu noemt een ‘AI-lover’ veel minder veeleisend en beter vol te houden.