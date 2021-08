Louis van Gaal nu echt bondscoach van Oranje, Twitter smult van presentatie

Koning Louis is terug! Louis van Gaal is vanmiddag voor de derde keer gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij moet Oranje richting het WK in Qatar 2022 loodsen. Naar de presentatie werd door voetballiefhebbers (en ook Van Gaal-haters) reikhalzend uitgekeken. Hoe zou Van Gaal nu weer uit de hoek komen? Op Twitter smulde mee.

Louis van Gaal, deze maand 70 jaar geworden, noemt zijn terugkeer bij Oranje een grote gok. „In de eerste week moeten we drie wedstrijden spelen die bepalend zijn voor kwalificatie voor het WK in Qatar”, doelde hij op de duels van begin volgende maand met Noorwegen, Montenegro en Turkije in de WK-kwalificatie. „En ik heb nauwelijks tijd. Ik heb anderhalve dag voor Noorwegen en anderhalve dag voor Montenegro. Dat is niet veel. Ik ben een procestrainer. In mijn loopbaan zie je dat de spelers eerst drie maanden moeten wennen aan het regime Van Gaal.”

NOS stookt het Louis van Gaal-vuurtje op

Procestrainer. Typisch zo’n Louis van Gaal-woord natuurlijk. Koning Louis, daar begon dit artikel mee. Beetje gekscherend natuurlijk, maar iedereen weet wat er mee bedoeld wordt. Nog voor de persconferentie in Zeist was begonnen, bracht de NOS op social media de sfeer alvast op gang.



Dinsdagmiddag keert bondscoach Louis van Gaal terug achter de persconferentietafel en kunnen we ons weer verheugen op klassiekers als deze👏 Kijk mee! ⏰ 15.00 uur

📲 Live op Facebook, https://t.co/SdNmnR2ZCr en via de NOS-app pic.twitter.com/s33y0rIAiZ — NOS Sport (@NOSsport) August 17, 2021

Louis van Gaal wil het Nederlandse voetbal helpen

„Drie jaar geleden ben ik ook gevraagd, toen heb ik nee gezegd”, zei Van Gaal. „Ik doe het om het Nederlandse voetbal te helpen. Als ik in de positie zou staan, zou ik ook bij mij uitkomen. Dat is de reden dat ik ja heb gezegd. Het is echt zo. Ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor het Nederlands voetbal. Daar heb ik veel aan te danken. Als we van Noorwegen verliezen, ben ik niet meer die goede trainer. Dat ben ik nu wel, want de polls geven aan dat ik nu heel veel fans heb.”

‘Ik zou ook bij mij uitkomen’. Teksten waarop de fans van Oranje op hopen (of niét). Velen genieten er in elk geval van.



Louis van Gaal vs. Valentijn Driessen 🔥 “in je krantje” — Luca (@hetkennethh) August 17, 2021



Louis van Gaal over zijn zoomsessies met internationals: ‘Dat heb ik met verve gedaan.’ — Reon Boeringa (@reonboeringa) August 17, 2021

Over het vaccineren tegen corona:



Prachtig dat Louis van Gaal weer terug is! Ik kijk 30 seconden naar de persconferentie @KNVB en het is weer heerlijke media. “Ik denk dat de Minister President daar iets over moet zeggen” @MinPres — Jan Wisse (@JanWisse) August 17, 2021

Wat zei Louis van Gaal nog meer?

Louis van Gaal was voor zijn doen, niet eens zo heel lang van stof, maar hier nog enkele quotes van de nieuwe bondscoach van Oranje van vandaag.

„Ik denk dat de meeste spelers neigen naar een systeem met drie aanvallers. En ik luister altijd goed naar mijn spelers. Maar ik zit ook heel dun in mijn keepers en buitenspelers. En laat dat nu de bouwstenen zijn van een systeem met drie aanvallers.”

Over de veredelde sterren van EK: „Ik heb niet Oranje gezegd. Luister maar eens goed na. Ik heb een voorbeeld genoemd dat een verzameling individuele spelers niet kampioen kunnen worden. Ik had Frankrijk en Portugal in mijn hoofd. Niet Oranje. Ik zei het voor de vrouwen, die nog naar de Spelen moesten. Het was een parameter, om duidelijk te maken dat je als team veel beter kunt presteren. Meer niet.”

En over Qatar als organiserend land: „Van voetballers moet je geen misbruik maken. Dat leidt tot niets. Dat heeft de geschiedenis getoond. Dat je actie moet voeren, is duidelijk. Gijs de Jong doet dat ook, in naam van de KNVB. Volgens mij loopt de KNVB zelfs redelijk voorop.”

Twitter vindt er natuurlijk iets van

Mensen die tijd hadden om naar de persconferentie van Louis van Gaal te kijken, pakten hun toetsenbord en Twitter er maar eens bij. Wat de terugkeer van koning Louis, dat is natuurlijk goud als het om sociale media gaat.



De @knvb presenteert niet de bondscoach, Louis van Gaal presenteert de bondscoach!! — TheoMocking (@TheoMocking) August 17, 2021



De overgang van de persconferenties van Frank de Boer naar Louis van Gaal is best groot. Op zich. 😉 — Provie (@Provie_of_Proof) August 17, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Louis Van Gaal Army!! https://t.co/qZs5p9AXZM — Boy Kamdhani (@bkamdhani2001) August 17, 2021



Louis van Gaal als bondscoach is een van de weinige lichtpuntjes van 2021. — Nick (@nickhoekman) August 17, 2021



Louis van Gaal doet bij zijn presentatie erg zijn best om te benadrukken hoe weinig tijd hij heeft. Bij de derde vraag begint de irritatie te komen. — Jeroen van Gerven (@jeroenvangerven) August 17, 2021



Opvallend: de woorden "ik" en "van Gaal" vallen opmerkelijk best vaak.. ..door Louis van Gaal zelf. 🗣 — Joost Nyenhuiz (@JoostNhuis) August 17, 2021



Alsof Louis van Gaal nooit weg geweest is!🤣🤣🤣 — Michiel Clæssens (@MichielC1987) August 17, 2021



Toch had ik Louis van Gaal een opkomst met muziek gegund in Zeist. #persconferentie #LouisVanGaal pic.twitter.com/MgF8Hx8eif — Jordy Stofberg (@JordyStofberg) August 17, 2021



Periodieke reminder dat Louis van Gaal geen vragen beantwoordt, maar uitlegt. — Duke Dumont-fanaccount (@Onweerstijnbaar) August 17, 2021

