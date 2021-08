Kijkers niet te spreken over meest recente Zomergast

Bij het programma Zomergasten schuift elke week een andere gast aan. Vorige week was dat jeugdpsychiater Robert Vermeiren, waar kijkers laaiend enthousiast over waren, de week daarvoor kregen ze geen genoeg van Roxane van Iperen. Maar de meest recente gast wist de kijkers niet te bekoren. Zangeres, componist en producer Sevdaliza leverde weliswaar krachtige onderwerpen aan, maar was voor kijkers niet te volgen. „Wollig en vaag”, is één van de oordelen.



Waar gaat het over? Ben ik de enige die de gast heel vaag en wollig vind?#zomergasten — Daniejel de Greef (@daniejeldegreef) August 8, 2021

Sevdaliza bij Zomergasten

Als je haar niet kent: Sevdaliza kwam als klein meisje met haar moeder vanuit Iran naar Nederland, en startte, toen ze wat ouder was, een carrière als profbasketbalster. Daarna stapte ze over op muziek. Haar liedjes worden inmiddels miljoenen keren geluisterd.

Bij Zomergasten ging het ook deels over haar muziek. Sevdaliza heeft bijvoorbeeld in conflictlanden een grote aanhang. Roemenië, Oekraïne, China. Volgens de zangeres zelf komt dat omdat „ik de belichaming ben van een misfit”. Ze is, naar eigen zeggen „iemand die zichzelf uit de modder heeft getrokken. En mensen voelen dat.”



Hoe komt het dat Sevdaliza zo’n grote aanhang heeft juist in conflictlanden? ‘Het komt omdat ik de belichaming ben van een misfit.’ #zomergasten pic.twitter.com/NroCuNuHDW — VPRO Zomergasten (@zomergasten) August 8, 2021

Ook ging het over de cultuur van haar familie, en of ze die mogelijk deels is kwijtgeraakt toen ze naar Nederland kwam. „Een stuk van mijn heritage, cultuur en identiteit, dat ben zeker kwijtgeraakt.” Maar dat is ze de afgelopen jaren ook weer aan het terugvinden. Het zijn mooie onderwerpen, maar voor veel Zomergasten-kijkers gaat het net hun pet te boven. „Sevdaliza maakt prachtige muziek, maar haar optreden bij Zomergasten mist iedere vorm van ziel en persoonlijkheid.”



#Sevdaliza maakt prachtige muziek maar haar optreden bij #zomergasten mist iedere vorm van ziel en persoonlijkheid. Ze is net een pop. — Mia! alias Namgeh Om (@MiaZonder) August 9, 2021

Kijkers niet te spreken over Zomergasten

Op die negatieve tour gaat het nog wel even door. Zo laten veel mensen weten dat ze vroegtijdig zijn afgehaakt, of dat de gekozen beelden prachtig waren, maar het gepraat ‘niet te doen’ was.



Ze had goede beelden, maar het gepraat ertusendoor was voor voor mij niet te doen. #zomergasten Ben dus toch afgehaakt https://t.co/fYx2O3oRdp — Stien den Braber (@stiendenbraber) August 9, 2021



Sommige #zomergasten vertellen niets over zichzelf , dan ontbreekt er iets op zo, n hele avond. Deze zomergast praat de hele avond over zichzelf. Dan ontbreekt er veel meer. @zomergasten — frans weisglas (@fransweisglas) August 8, 2021

Eén Zomergasten-kijker noemt de hele situatie zelfs „pijn-lijk”.



Wat is dit pijn-lijk. Sevdaliza creëert eigenhandig een gesprek dat haarzélf boven de pet gaat, terwijl Janine keer op keer teleurgesteld wordt in haar gretig inhaken op de armetierig aangedragen abstractie. #zomergasten — Jim Leferink op Reinink (@OpReinink) August 8, 2021



Dit gesprek blijft hangen in het luchtledige. Sevdaliva barst van de zelfhulpboekzinnen, maar weet niets te concretiseren. Tegelijkertijd is Janine Abbring niet in staat los te komen van haar permanente staat van bewondering. #zomergasten — Jim Leferink op Reinink (@OpReinink) August 8, 2021

En ook presentatrice Janine Abbring krijgt er even van langs:



Jammer dat Abbring soms zo snatert en aanvult. Haar gast verliest de draad erdoor. Niet eerste keer dat het mij ergert. Alsof ze niet begrijpt hoe iemand zorgvuldig wil formuleren #zomergasten — sepiatekst (@sepiatekst) August 8, 2021

‘Er zit een knop op je tv’

Waarom al die mensen toch zo negatief doen, dat snappen een hele hoop twitteraars ook niet. Er zit toch gewoon een knop op je tv? „Ik geniet oprecht van deze dame! Voor vanavond nooit van gehoord. Ben blij nu wel.”



#zomergasten Wat een meningen. Oh zo jammer…. Mensen, er zit een knop op je TV als het niet bevalt! Ik geniet oprecht van deze dame! Voor vanavond nooit van gehoord. Ben blij nu wel❤ — Tatjana Roos (@tatjana_roos) August 8, 2021



Ik vind haar wel stoer en lief. Al die mensen die haar veroordelen, bah. #Zomergasten #Sevdaliza — MeMirjam (@me_mirjam) August 8, 2021



Je hoeft de inhoud niet lief te hebben, maar vervolgens de brandstapel aansteken is zo onnodig. Er is een uitknop bijgeleverd. #zomergasten — Karolien (@karoliennijhof) August 8, 2021

