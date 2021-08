Jeugdpsychiater bij Zomergasten: ‘Dansen met Janssen was onbegrijpelijk’

Gisteravond was er weer een nieuwe Zomergasten op tv, met daarin als gast jeugdpsychiater Robert Vermeiren. Zoals altijd leveren de gasten een paar onderwerpen aan, die hen nauw aan het hart gaan. Deze keer stond er veel zorg op het programma, evenals problemen van jongeren. Maar ook ‘dansen met Janssen’ bleef niet onbesproken.

Sterker nog, de jeugdpsychiater vindt dat hele principe onbegrijpelijk. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge maakte het bijna zijn levensmotto: dansen met Janssen. Om vervolgens jongeren de schuld te geven van de oplopende besmettingen. Volgens Vermeiren was het niet gek dat jongeren een beetje gingen ‘sjoemelen’ en dat het niet allemaal soepel liep.

„Ik was echt verbaasd toen plots gemeld werd dat alle maatregelen beëindigd werden”, vertelt de jeugdpsychiater bij Zomergasten. „Ik heb ook tieners in mijn omgeving, en je zag dat zij klaar stonden in de startblokken om naar buiten te gaan. Dan zegt de minister ‘dansen met Janssen, alles open’, en is het toch logisch dat ze massaal naar die discotheken en feesttenten lopen?”

Bij een aantal festivals en discotheken ging het echter mis. Zo glipten er zo’n 130 besmette mensen door de controle bij het Verknipt Festival in Utrecht en raakten er tientallen mensen besmet na een bezoekje aan een discotheek in Enschede. Maar volgens Vermeiren is dat ‘gesjoemel’ van de jongeren logisch. „Jongeren die in grote groepen samen zijn, gaan gekke dingen doen. Zo zijn wij vroeger ook geweest. Ik snap helemaal niet dat ze dit gedaan hebben. En daarna nog de jongeren de schuld geven, ik vind dat buiten proportie. De schuld ligt bij de ministers en ik vind dat ze zware mea culpa hadden moeten maken aan de jongeren. Ze hebben ze hoop gegeven en toen zeiden ze ‘wat heb je nou gedaan?'”

Vorige week kondigden demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge aan dat meerdaagse festivals tot 1 september niet doorgaan. Vandaag beslissen ze of eendaagse festivals wel door kunnen gaan.



Lof voor eerlijkheid van psychiater

Maar de jeugdpsychiater sprak niet alleen over dansen met Janssen. Ook zijn ervaringen met zijn werk kwamen aan bod. Zo vertelde hij hoe een stukje van zichzelf liet zien toen hij in gesprek ging met ouders van een kind dat suïcide had gepleegd. „Als iemand overlijdt aan kanker, of Parkinson bijvoorbeeld, dan kun je daar boos om zijn. Dat is een rotziekte, die je kunt aantonen in de hersenen. Daar heb je niks aan kunnen doen. Maar suïcide is heel anders. Dat is een rotziekte, maar je kunt niet zien waar het vandaan komt. Je hebt geen oorzaak, en dat maakt die schuld en die schaamte ontzettend veel groter.”

Vervolgens vertelt hij aan Zomergasten-presentatrice Janine Abbring dat ook hij gedachtes van suïcide had. En een aantal jaar geleden paste hij zijn eigen ervaringen toe tijdens een gesprek met ouders van een overleden kind. „Toen vroeg iemand via sociale media of ik in gesprek wilde gaan met ouders wiens kind out of the blue suïcide had gepleegd. Die ouders waren radeloos, en wilden een antwoord van een professional.” Volgens Vermeiren zag hij die radeloosheid, en besloot hij toen te vertellen over zijn eigen ervaringen. „Bij de ouders merkte ik daarna toch een soort verstand of begrip van wat er gebeurd was. Bij de vader zag ik dat hij emotie vertoonde en dacht ‘ik heb hetzelfde gehad’. Dan zie je als psychiater dat het soms, gedoseerd, helpt om je eigen ervaring te vertellen.”



Op sociale media kan de psychiater rekenen op veel lof:



