Beelden van Obama’s grote verjaardagsfeest leiden tot flink wat ophef

Het 60ste verjaardagsfeest van oud-president Barack Obama ging, ondanks alle kritiek vooraf, toch door. Wel in een afgeslankte versie, maar veel Amerikanen zijn allesbehalve blij met de 44ste president van de Verenigde Staten. Sommige aanwezige beroemdheden deelden namelijk beelden van het feest, waarop te zien is dat het erg druk is en niemand een mondkapje draagt. De gasten werden gesommeerd de beelden snel te verwijderen, maar er waren al schermopnames gemaakt.

Zo is er op onderstaande video, van zangeres Erykah Badu, te zien hoe Obama op de achtergrond aan het dansen is:

Op het feest zelf was het een komen en gaan van sterren. Zij moesten de gemaakte beelden vanwege privacyredenen verwijderen, meldt E! News.

Onder anderen John Legend en Chrissy Teigen, Dwayne Wade en Gabrielle Union, Steven Spielberg, Bradley Cooper, Don Cheadle en Ellen DeGeneres waren aanwezig op het feest van Obama. Rapper Trap Beckham trad op, waarvan zijn manager TJ Chapman beelden deelde op Instagram. Hierop was de 44e president van de Verenigde Staten dansend en feestend te zien. „Dit is de party aller parties! Zo heb je Obama nog nooit gezien, deze man staat AAN!,” schreef TJ. Ook deze video werd verwijderd van het sociale medium.

In totaal waren er zo’n 200 gasten aanwezig, een stuk minder dan vooraf gepland was. Eerder deze week liet de oud-president weten ‘het een stuk kleiner aan te pakken in verband met het coronavirus’. Alle gasten werden voor- en achteraf getest op covid-19 en overal stonden flesjes met handreiniger.

„Hij heeft een fantastische avond gehad, hij liep de hele tijd rond met een grote glimlach op zijn gezicht,” meldt een bron.

En alhoewel de oud-president dus de tijd van zijn leven had, zijn veel landgenoten niet blij met hem. Vooral dat er geen mondkapjes gedragen werden, steekt. Zo schrijft iemand: „Als Obama met honderden gasten zonder mondkapjes kan feesten, kunnen onze kinderen ook zonder mondkapjes naar school.” Iemand anders suggereert dat de nodige besmettingen zullen volgen na het feest, en voegt #ObamaVariant toe.

Maar er zijn ook genoeg mensen die het probleem niet zien. „Obama is gevaccineerd. Zijn gasten zijn gevaccineerd. Het was een privéfeest dat veelal buiten was, en er waren al minder gasten aanwezig om aan de regels te voldoen.”

