Meiland-kijkers zijn niet zo blij met Maxime en Martien

Fans van de familie Meiland zijn, na de nieuwe aflevering van Chateau Meiland gisteravond, niet zo blij met Maxime. Zij maakte namelijk een opmerking richting haar vader die bij kijkers niet in goede aarde valt. Maar ook Martien deed iets dat volgens hen echt niet door de beugel kan.

In het fragment hieronder kun je zien dat Martien zelf ook niet bepaald tevreden is met Maxime, omdat er in de woonkamer allemaal groene blazers hangen. „Ik zit hier ongezellig”, klaagt hij. Dus gaat hij, hup, Maxime halen om het even op te ruimen. Maar die is druk: „Ze zijn nog niet droog”, zegt ze ook. „Jawel, loop maar even met mij mee”, kaatst Martien terug.

Toen snauwde Maxime haar vader toe dat ze aan het werk is, maar dat hij „natuurlijk niet weet wat werken is”. En vooral daar vallen kijkers, begrijpelijk, over.



Maxime Meiland: ‘Jij kent het woord ‘werken’ niet’

Dat juist Maxime dit tegen haar vader zegt, vinden Meiland-fans erg raar. Want juist Martien is altijd in de weer met allerlei klusjes, en vinkt soms ook dingen op het lijstje van Maxime af. „Ze had van mij gewoon gelijk een draai om d’r verwende oren gekregen”, schrijft iemand. „Je kunt veel van Martien zeggen, maar werken kan ‘ie.”



We zijn aan het werk papa. Dat ken jij niet, dat woord, aldus Maxime Ze had van mij gewoon gelijk een draai om d’r verwende oren gekregen… Kunt veel van Martien zeggen, maar werken kan ie… #chateauMeiland — Kim (@Kimsalabim2) April 19, 2021



Wat is Maxime echt lelijk aan het doen tegen Martien! Ik had haar ff vol de mond gesnoerd! Walgelijk! #chateauMeiland — Pim (@PimSnaathorst) April 19, 2021

Daar zijn anderen het zeker mee eens: „Hoop wel dat Maxime Meiland beseft hoe ontzettend ze het getroffen heeft met zoveel hulp van haar ouders. De gemiddelde Nederlandse vrouw van haar leeftijd, mag al dat soort kutklusjes lekker zelf opknappen.”



Hoop wel dat Maxime Meiland beseft hoe ontzettend ze het getroffen heeft met zoveel hulp van haar ouders. De gemiddelde Nederlandse vrouw van haar leeftijd, mag al dat soort køtklusjes lekker zelf opknappen. #chateauMeiland — Susanne (@suusonline) April 19, 2021



Maar ff serieus, doe eens even lief tegen Martien. De man doet alles voor je! #chateaumeiland — Paola (@purplepaool) April 19, 2021

Rijgedrag van Martien Meiland

En dan dus ook nog Martien: die doet het volgens de Chateau Meiland-kijkers ook niet perfect. Sterker nog, ze vinden zijn rijgedrag simpelweg gevaarlijk. Zoals we allemaal weten, kan papa Meiland namelijk nogal chaotisch zijn. En dus neemt hij, terwijl hij rijdt, zomaar even een belletje aan. En dan niet met handige handsfree-houder, nee, gewoon telefoon in de hand, tegen de oor. Iemand raadt het al: „Gezeik over Martien Meiland die in zijn auto niet handsfree belt in 3, 2, 1…”



Gezeik over Martien Meiland die in zijn auto niet handsfree belt in 3,2,1,….😆#chateauMeiland — Susanne (@suusonline) April 19, 2021

En het zal weer eens niet: die telefoon schiet bij Twitter in het verkeerde keelgat. „Martien geeft NIET het goede voorbeeld door de telefoon al rijdend aan te nemen”, schrijft een Chateau Meiland-kijker. Iemand anders vindt hem „een gevaar op de weg”.



Martien #meiland geeft NIET het goede voorbeeld door de telefoon al rijdend aan te nemen. — Maico 🇳🇱🔋🔌 (@DutchGuy9) April 20, 2021



Nou, ik wens Martien uiteraard niet dood. Maar als ik mag speculeren…. of hij verongelukt of hij blijft ergens achter haken met z’n sjaal. Die man is een gevaar op de weg. #chateauMeiland — Mehc (@mehc) April 19, 2021

Chateau Meiland terugkijken? Dat kan hier.