Maxime Meiland maakt in Chateau Meiland geslacht van kindje bekend

Een grote verrassing bij Chateau Meiland gisteren, want Maxime maakte bekend wat het geslacht van haar kindje is! Dat deed ze op een speciale genderrevealparty, uit de taart moest blijken of Claire een broertje of zusje krijgt. De dokter gaf een briefje met daarop het geslacht aan de bakker, die dan de binnenkant roze of blauw maakt. En wat blijkt? Opa Martien raadde het meteen goed! Ook toen Maxime destijds zwanger was van Claire, raadde hij in één keer dat het een meisje zou worden.

Het mes gaat de taart in en Martien zegt het al: hij denkt dat hij nog een kleindochter krijgt. En dat klopt, want de binnenkant van de taart is roze. Maxime zelf was ook helemaal overtuigd van een meisje: „Jij zegt dat het een meisje wordt en de vorige keer had je ook gelijk, dus ik ga helemaal van jou op aan”, zei ze tegen haar vader. Maar Erica dacht (of hoopte, misschien) dat ze een kleinzoon zou krijgen. „Ik zei het toch”, giert Martien dan ook wanneer het eerste stuk taart tevoorschijn komt. Hij houdt het niet droog.



Maxime in Chateau Meiland: ‘Ik ga nooit meer naar die bakker’

De genderrevealparty verloopt (geheel op z’n Meilands) op hysterische wijze. Er zijn tranen en gilletjes van geluk, maar ook bijna tranen van teleurstelling. Maxime is namelijk enorm teleurgesteld in de taart, die niet met muisjes, maar met fruit gedecoreerd is. „Ik ga daar nooit meer heen naar die bakker, dit is natuurlijk belachelijk”, zegt ze dan ook. „Ik vind het zo stom.” Ze krijgt al tranen in haar ogen, en Erica probeert haar nog rustig te houden: „Het gaat toch om de vulling?”. Maar ook papa Martien vindt de taart vreselijk.

Kijkers van Chateau Meiland zijn het aan de ene kant met Maxime eens, maar anderen vinden dat ze zich misschien iets aanstelt. „Inderdaad een ouwe-lullen taart. Maar leuk dat ze een meisje krijgen”, schrijft een kijker.



Inderdaad een ouwe-lullen taart. Maar leuk dat ze een meisje krijgen. #chateauMeiland — 𖤐 M. (@_marjoleinphoto) April 26, 2021

„En ook nog de verkeerde taart”, constateert een Chateau Meiland-kijker. En inderdaad, het is meer een taart die je op een vijftigjarig huwelijk zou verwachten dan bij een genderrevealparty.



Iemand anders vraagt zich af of de vulling dan wel zou kloppen: „De bakker maakt een fout bij de opmaak van de taart. Maakte hij ook een fout bij de vulling? Verrassing! Stiekem toch een jongetje.”



De bakker maakt een fout bij de opmaak van de taart. Maakte hij ook een fout bij de vulling? VERRASSING Stiekem toch een jongetje 😂#chateauMeiland — Marcel Koertshuis (@marcel_hgl1970) April 26, 2021



#chateaumeiland als die bakker de bovenkant al niet goed kan maken, vraag ik mij af, of de binnenkant dan wel juist heeft gedaan. #bakker #hengelo — Kritische noot (@Gekhe_watikzeg) April 26, 2021

Geslacht van Meiland-baby

Opa en oma Martien en Erica zijn in ieder geval dolblij met hun tweede kleinkind, wat het ook is. „Gillen doen we sowieso, huilen ook”, zei Martien daar al over. Chateau Meiland-kijkers vonden het mooi om te zien hoe geëmotioneerd Martien werd. „Prachtig toch als je vader vreugdetranen kan laten stromen omdat je als dochter Maxime (en partner) nieuw leven op de wereld mag zetten.”



Ja, zapte voorbij. Prachtig tóch als je vader vreugdetranen kan laten stromen omdat je als dochter #Maxime (en partner) nieuw leven op de wereld mag zetten. #EenMeisje #chateauMeiland Fijne vent, monsieur #Martien https://t.co/Kk0Vj0zXXi — KrisKross2Paris😉NL✋ (@KrisKross2Paris) April 26, 2021

En dan is er ook nog de kwestie van de naam: krijgt de baby de achternaam Meiland, of die van haar vader, Molkenboer? Daar bestaat bij Maxime geen twijfel over: „Meiland, natuurlijk”. Vriend Leroy constateert (waarschijnlijk terecht) dat hij „niets te zeggen” heeft.



Ruim 1,4 miljoen mensen zagen Maxime bekendmaken wat het geslacht van haar kindje is. Daarmee is het het best bekeken programma van gisteravond.

Wil je Chateau Meiland terugkijken? Dat kan hier.