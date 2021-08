Man rijdt wekenlang rond met 400.000 euro aan coke in de auto, maar ‘wist daar niets van’

Kun je wekenlang nietsvermoedend rondrijden met 400.000 euro aan cocaïne in je auto? Volgens verdachte Klodjan B. wel. Hij zegt namelijk dat hij niets weet van de bijna 8 kilo coke die tijdens een verkeerscontrole werd aangetroffen in de auto waarin hij reed.

Op 15 april werd de 33-jarige Klodjan B. op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht van de snelweg gehaald door de politie en gecontroleerd. Tijdens de controle vonden agenten een lasnaad op een vreemde plek. Nadat ze de lasnaad en de auto verder controleerden, vonden ze een verborgen luik gevonden met in totaal bijna 8 kilo cocaïne.

B. ontkent te weten van cocaïne

Volgens de aanwezige agenten heeft B. direct na de vondst bekend dat de drugs van hem waren, maar in de rechtszaal ontkent de Albanees alles. Volgens hem heeft hij „niks gezegd”. „Ik spreek amper Albanees, laat staan Engels of Nederlands. Ik weet ook niet wat er in de auto zat, want de wagen was niet van mij.”

Daar had B. wel gelijk in. De auto staat op naam van een vrouw uit Rotterdam. B. leende de auto al twee weken van de vrouw en was net op de weg terug naar Rotterdam om de auto weer in te leveren. „Ik leende de auto soms voor het verhuizen van bevriende Albanezen of als ik werk zocht”, zei de verdachte voor de rechter.

Criminele acitiviteiten

De officier van justitie vind het verhaal van B. nogal onduidelijk. De OvJ stelt dat de Albanees verre van onschuldig is en dat hij wist van de cocaïne. „Hij is alleen in Nederland geweest voor criminele activiteiten. Mogelijk voor zichzelf, mogelijk voor anderen.”

De advocaat van B. wijst ook naar de onschuld van zijn cliënt en gebruikt daarbij een verklaring van een buurtbewoner, die stelde dat de auto vaak werd uitgeleend. „Iemand anders kan de pakketten hebben achtergelaten.” Verder was de inspectie van de auto volgens de advocaat „discutabel”, „te toevallig” en bovendien onrechtmatig, waardoor het bewijs, de cocaïne, nietig verklaard dient te worden. De rechter doet op 13 september uitspraak.