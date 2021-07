Oeps, verklapt! Deze kandidaten lijken mee te doen aan Expeditie Robinson 2021

Het duurt nog even voordat het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson begint, maar dat geldt niet voor de geruchtenmolen rondom het populaire televisieprogramma. Welke kandidaten doen dit jaar mee? Het houdt de gemoederen de laatste weken flink bezig. Metro zet de allerlaatste geruchten op een rijtje.

Het was een jaar afzien voor de grootste fans van Expeditie Robinson: vorig jaar kon het programma vanwege de coronapandemie niet doorgaan. Dit jaar keert Expeditie Robinson terug en het 21ste seizoen kent een unicum. Dit jaar geen opnames in de ongerepte natuur op de Filipijnen of in Indonesië, want dit seizoen vindt plaats op een ‘ongerepte plek in Europa’. Het is voor het eerst dat wordt gefilmd in Europa.

De kandidaten gaan opnieuw een bikkelharde strijd met elkaar en de natuurelementen aan. Superlatieven kwamen tekort toen presentatoren Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels het programma in maart aankondigden. „We hebben een vreselijk jaar achter de rug”, zei Kaj Gorgels. „Géén Expeditie Robinson.” Nicolette Kluijver beloofde daarom een extra mooie editie in 2021. „Het wordt briljant.”

Deze radiobekendheid zou meedoen aan Expeditie Robinson

Maar welke kandidaten gaan dan de strijd met elkaar aan? Alhoewel dat nog geheim moet blijven, worden de namen van vier kandidaten veelvuldig genoemd. Zij zouden dit jaar voor de ogen van de kijkers erg afzien op een onbewoond eiland. Want Nicolette Kluijver beloofde ons al: „De kandidaten gaan het zwaar krijgen.”

De eerste naam die rond gaat, is die van Radio 538-ster Wietze de Jager. In Veronica Inside, het radioprogramma van Wilfred Genee, onthulde sidekick Niels van Baarlen eind juni de naam van zijn radiocollega. „Hij zag er zo uitgemergeld uit”, zei hij op de radio. „Dat gebeurt niet als je thuis zit bij je vrouw.”

Inactief op sociale media

Alhoewel De Jager in 2015 al eens meedeed aan het programma, lijkt het er sterk op dat de radio-dj opnieuw een poging waagt om Expeditie Robinson te winnen. Voetbalscheidsrechter en sidekick Bas Nijhuis wist te melden dat De Jager een tijdlang offline was van sociale media. Maar het is eigenlijk niet de bedoeling dat kandidaten nu al bekend worden gemaakt, zei hij erbij.

Ook de namen van Coosje Smid (dochter van zanger Ernst Daniël Smid), zanger Danilo Kuiters, Youtuber Défano Holwijn en presentatrice Dyantha Brooks gaan rond. Zij zouden rond mei en juni – de periode waarin het programma wordt opgenomen – weinig tot niet actief zijn geweest op sociale media. En dat is opvallend, want de meesten van hen zijn fervente sociale mediagebruikers.



Dennis Schouten: ‘Wat een achterbakse streek’

Alhoewel het bij de eerder genoemde namen om geruchten gaat, lijkt de deelname van Dennis Schouten in ieder geval zeker. In april werd zijn naam al genoemd in de podcast van Shownieuws en in juni verklapte Bas Nijhuis zijn deelname bij het radioprogramma van Wilfred Genee. Het leidde tot een woedende reactie van de voormalig protegé van Genee.

„Het is een achterbakse streek. Hij is een verrader”, zo zei Dennis Schouten in YouTube-serie Roddelpraat. Hij houdt Genee ervoor verantwoordelijk dat zijn sidekick uit de school is geklapt. De verslaggever zou bovendien vrezen voor een boete van 15.000 euro, omdat hij zijn eigen deelname heeft gelekt.

Aartsrivalen komen tegenover elkaar te staan

Bas Nijhuis, die claimt alle namen van het nieuwe seizoen te kennen, kwam een dag later in hetzelfde programma met nog een naam op de proppen. De deelnemer zou een oud-profvoetballer en voetbalanalist zijn en „heeft in ieder geval na zijn deelname geen last van verwilderde haargroei”, zei hij. Toen wisten Genee en zijn mannen het gelijk: ook Jan van Halst is van de partij. Daarop kwam een bevestigend antwoord van Nijhuis.

De radiovariant van Veronica Inside bezorgt de makers van Expeditie Robinson kopzorgen. In de show van Genee werd begin deze maand nóg een naam gelekt. Naast Wietze de Jager, Dennis Schouten en Jan van Halst is ook Robbert Rodenburg van de partij. Volgens Wilfred Genee klopt dit rijtje namen echt. „Het is keihard waar.”

Daarmee kunnen we ons opmaken voor een strijd tussen twee aartsrivalen. Robbert Rodenburg, bekend van YouTube-serie Open Kaart, en Dennis Schouten kunnen elkaar namelijk niet luchten of zien, nadat Schouten niet meer welkom was in de serie van Rodenburg. Laatstgenoemde voelde zich namelijk gekrenkt door uitspraken in YouTube-programma RoddelPraat. Schouten was niet te spreken over het feit dat hij niet meer in het programma van zijn YouTube-collega mocht komen en schold Rodenburg de huid vol.

Andere locatie, maar opzet Expeditie Robinson blijft gelijk

Alhoewel het decor iets verandert, blijven de spectaculaire proeven en zenuwslopende eilandraden hetzelfde, belooft RTL. Wie het avontuur wint, mag zich Robinson 2021 noemen. Hij of zij wordt de opvolger van Hugo Kennis. De fanatieke televisiekok – die naar eigen zeggen een van de grootste fans van het programma is – won Expeditie Robinson in 2019.

Expeditie Robinson is al sinds het jaar 2000 op de buis. In de twintig jaar ‘Expeditie’ trokken deelnemers en cameramensen naar de verste oorden, zoals Maleisië, Indonesië, de Filipijnen en Panama. Dit jaar wordt de strijd dus dichter bij huis beslist, al is niet bekend waar in Europa de opnames precies plaatsvinden. RTL Boulevard meldde eerder dat het nieuwe seizoen mogelijk in de buurt van Griekenland wordt opgenomen. Shownieuws repte daarentegen over Kroatië.

Het programma is vanaf 29 augustus elke zondag om 20.00 uur te zien op RTL 4.