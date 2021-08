Caroline van der Plas geeft misser in Humberto toe: ‘Ik ga door het stof’

Staat D-day voor ‘Decision-day’ of niet? Caroline van der Plas, voorvrouw van de BoerBurgerBeweging (BBB), dacht stellig van wel. Ze baalde ervan dat haar uitleg over 6 juni 1944 uit De slimste mens was geknipt. Maarten van Rossem was het namelijk niet met Van der Plas eens, dus hadden de makers dat gedaan om imago-schade te beperken, zo was de conclusie van Van der Plas aan tafel bij Humberto. Nu komen de makers én Van der Plas zelf nog even op die uitspraak terug.

Het was volgens de makers van het populaire tv-spel De slimste mens (gisteravond 1,5 miljoen kijkers) namelijk niet gedaan om Máárten te beschermen, maar Caroline van der Plas zelf. Dat zegt een eindredacteur van het programma tegen Shownieuws.

Caroline van der Plas geeft misser over De slimste mens toe

Want D-day is toch echt geen ‘Decision-day’. De ‘D’ staat voor ‘the day’, het moment dat de militaire actie gaat plaatsvinden. Daarna tel je door; D-1 is de tweede dag van de actie, D-4, inderdaad, de vijfde dag. En dat heeft Caroline van der Plas inmiddels ook begrepen.

Voor de camera’s van Shownieuws reageerde ze gisteravond: „Ik dacht: maar ik heb het na de uitzending opgezocht en ik zag dat het ‘Decision-day’ was. Maar dan lees je weer ergens veel te snel overheen en trek je gelijk een conclusie.” Ze begint te lachen: „Daar heb ik wel vaker last van hoor, moet ik zeggen. Ik flap er soms weleens dingen uit, waarvan ik later denk: ‘Oh, daar had ik beter op moeten letten’.”

Maarten van Rossem: ‘BBB kennelijk geheel eigen naslagwerk’

Ze vervolgt: „Ik heb hem (Maarten van Rossem, red.), en de redactie ook – en dat vind ik heel vervelend van mezelf – de indruk gewekt dat ik boos op ze was, of ze iets expres hebben gedaan. Dan vind ik ook dat ik zo sportief moet zijn om dat toe te geven. Bij dezen. Maarten had gewoon gelijk en ik had gewoon ongelijk.”

Dat had Maarten van Rossem zelf meteen al door. „Waarom heeft die Caroline dat niet zelf even opgezocht, voor zij onzin ging verspreiden?”, vroeg hij zich af. „Dan heeft BBB kennelijk een geheel eigen naslagwerk. Dat geldt eigenlijk voor heel rechts Nederland.”

‘Ik ga door het stof’

Ook op Twitter laat Caroline van der Plas nog even weten dat ze fout zat. „Ik ga door het stof.” Dat ze Van Rossems naam verkeerd schrijft, vergeeft hij haar hopelijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En dit soort berichten maakt je top! Ik ben het op vrijwel geen enkel gebied met je eens, maar ik vind je een aanwinst voor de politiek. — Jochem Hamerling (@JochemHamerling) August 6, 2021

De tweet wordt gewaardeerd. „En dit soort berichten maakt je top! Ik ben het op vrijwel geen enkel gebied met je eens, maar ik vind je een aanwinst voor de politiek.”