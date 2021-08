CNN ontslaat werknemers zonder vaccinatie, ‘dit is niet normaal’

De Amerikaanse zender CNN heeft drie medewerkers op staande voet ontslagen. De reden: zij hebben en willen geen vaccinatie tegen corona. Andere multinationals in de Verenigde Staten volgen dezelfde vaccinatie-lijn. Maar de beslissing valt niet overal in goede aarde. „Bij medische ingrepen mag je niemand dwingen.”

De werknemers van nieuwszender CCN kwamen ongevaccineerd naar kantoor. Eerder dit jaar kondigde de nieuwszender aan dat medewerkers zich verplicht moeten laten vaccineren als ze naar de bedrijfspanden terug wilden. Andere grote Amerikaanse bedrijven zoals Microsoft, Facebook en Alphabet, het moederbedrijf van Google, stelden vaccinaties ook al verplicht. Wat dat betreft kwam het ontslag bij het ontbreken van de vaccinatie niet onverwacht.

CNN hanteert zero tolerance bij geen vaccinatie

„De afgelopen week zijn wij op de hoogte gesteld van drie medewerkers die ongevaccineerd naar kantoor kwamen. De contracten van deze drie medewerkers zijn beëindigd”, schrijft CNN-topman Jeff Zucker. Zijn interne memo is door onder meer The New York Times ingezien. „Laat mij duidelijk zijn, wij hebben een zerotolerancebeleid op dit gebied”, aldus Zucker. „Punt uit.” Hij schrijft verder dat het „geen gemakkelijk besluit was” om afscheid te nemen van de medewerkers. Op welke afdelingen de ontslagen medewerkers werkzaam waren, blijft onduidelijk.

Medwerkers van CNN die naar kantoor gaan in Los Angeles, Washington D.C. en Atalanta, moeten op de werkvloer een mondkapje dragen. Of zij nu een vaccinatie hebben gehad of niet.



CNN has fired 3 employees for coming to work unvaccinated, a violation of company policy. "Let me be clear — we have a zero tolerance policy on this,' network chief Jeff Zucker said in a staff memo.https://t.co/2w4DYSLn00 — NPR (@NPR) August 6, 2021

Ook andere Amerikaanse bedrijven eisen een vaccinatie

Steeds meer Amerikaanse bedrijven stellen mandaten rond de vaccinatie in nu de Delta-variant om zich heen grijpt. Wat de consequenties voor ongevaccineerden zijn, bleef vooralsnog onduidelijk. Supermarktketen Walmart en Tyson Foods, de grootste vleesverwerker van de Verenigde Staten, zijn naast de eerder genoemde ondernemersreuzen slechts enkele voorbeelden van bedrijven die eisen dat medewerkers volledig gevaccineerd zijn. The Washington Post denkt over de vaccinatie hetzelfde als CNN. Geprikt? Dan mag je terug naar de redactie.

Op social media gemopper over CNN

Veel mensen die een vaccinatie zien of zagen zitten, zullen de actie van CNN begrijpen. Anderen (totaal) niet. Zij laten dat luid en duidelijk weten op social media. Ook Nederlandse twitteraars laten zich horen. Waar de een begint over ‘nazi-praktijken’ bij de zender, reageert een ander in normalere woorden, maar niet minder duidelijk. „CNN kan uit de zenderlijst. Dit is niet normaal.” Een twitteraar gooit het op de media: „Media zijn zo fout bezig.” Weer een ander vindt Jeff Zucker een ‘beroepsleugenaar’. En: „Waar zijn de rechten van de werknemers? De wereld is gek geworden.”



CNN kan ook uit de zenderlijst. Ik steun bedrijven niet die je tot een experiment vaccin dwingen dat je lichamelijke integriteit beïnvloedt. Bij alles staat voorop dat je niet op dit soort manieren kan en mag worden gedwongen. Sowieso niet tot medische ingrepen. Is niet normaal. pic.twitter.com/30cqwpOD5R — Jan-Hein – stay-calm newsroom – mock the world. (@mediamannetje) August 6, 2021



‘Verplicht vaccinatie CNN personeel’ zegt CNN President Jeff Zucker . Geloof nooit een beroepsleugenaar pic.twitter.com/eIuSgpjh98 — ir.Enrique Cortes ™️ (@irEnriqueCortes) August 6, 2021

Op de Nederlandse tv ging het gisteravond ook weer over wel of geen vaccinatie. In talkshow Humberto leverde het een levendige discussie op. Onder meer ex-kickbokser Remy Bonjasky en IC-deskundige Diederik Gommers spraken zich uit.