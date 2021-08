Deelneemster Caroline van BBB uit frustratie over De Slimste Mens: ‘Dat vind ik zó flauw!’

Caroline van der Plas is niet te spreken over de makers van het populaire tv-programma De Slimste Mens. Volgens haar is een moment waarin zij Maarten van Rossem terechtwijst op zijn historische kennis uit het programma geknipt. „Ik dacht, ik ben toch niet gek?”, aldus het Kamerlid van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij Humberto.

Ze houdt door de botsing met Maarten van Rossem een dubbel gevoel over aan haar deelname. Caroline van der Plas wist dat D-Day op 6 juni 1944 plaatsvond. Als host Philip Freriks een vraag stelt aan de kandidaten, ontstaat soms een gesprek met sidekick Maarten van Rossem. Dat gebeurde ook na deze vraag over de historische dag waarop tijdens de Tweede Wereldoorlog de invasie van de geallieerden bij Normandië begon.

Van der Plas onderbrak verhaal Maarten van Rossem in De Slimste Mens

In dat gesprek had Maarten van Rossem het over D-Day, begint Caroline van der Plas haar relaas bij Humberto. „Philip vroeg hem wat dat precies was en hoe het destijds is gegaan. Maarten begint daar dus over uit te leggen; geallieerden, Tweede Wereldoorlog, noem maar op. En toen zei hij: ‘Waar die D in D-Day voor staat, dat is eigenlijk niet bekend’.”

Dat was het moment dat Van der Plas naar eigen zeggen ingreep. „Toen zei ik dat dat niet waar was. Die D staat voor decision. Het is Decision Day.” Maar daar ging de Amerika-deskundige niet in mee. „Hij zei heel stellig dat dat niet waar was.” ‘Daar heb ik echt nog nooit van gehoord’, zou de historicus tegen het Kamerlid gezegd hebben.

Caroline van der Plas begon daarna aan zichzelf te twijfelen. „Ik maar denken, ik ben toch niet gek? Dus ik heb het later opgezocht, maar de D bleek inderdaad te staan voor decision. Dat vind ik dan zó flauw, dat dat eruit wordt gehaald.”

Caroline van der Plas bij Humberto: ‘Ik ben geen Louis van Gaal, hoor’

Ze vindt het bovendien oneerlijk dat Maarten van Rossem beschermd wordt door de makers van het televisieprogramma, terwijl deelnemers wél het risico lopen om af te gaan. „Wij leggen ons hoofd echt op het hakblok bij De Slimste Mens. Ons imago staat ernstig op het spel. En dit zou dan imagoschade voor Maarten kunnen zijn en dat wordt eruit gehaald.” Eerder betreurden kijkers het „schokkende niveau” van sommige kandidaten. Meer daarover lees je hier.

Van der Plas zegt niet dat ze haar gelijk wil halen. „Ik ben geen Louis van Gaal, hoor. Maar ik wilde dit wel even gezegd hebben. Het viel mij op dat hij dit als Amerika-deskundige niet wist”, besluit Caroline van der Plas.

Niet zeker waar D in D-Day voor staat

Alhoewel het vaak wordt gedacht, is het niet zeker dat de D in D-Day daadwerkelijk voor decision (of doom of deliverance) staat. Volgens sommige bronnen gebruikten militaire planners destijds de D om naar het Engelse woord day (dag) te verwijzen, zoals ze met H naar hour (uur) verwijzen. D staat dan voor de eerste dag van de operatie, D + 1 voor de dag erna, enzovoorts. In feite betekent D-Day dus ‘de eerste dag van de operatie-dag’.

Metro belde met historicus en docent geschiedenis Paul Gerbrands. Hij kan zich wél vinden in de uitleg van Caroline van der Plas. „De D staat toch echt voor decision“, zegt hij.

