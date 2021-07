Uitzendingen Peter R. de Vries massaal bekeken, lof voor RTL Boulevard

Op televisie werd gisteravond met veel respect en verslagenheid heel veel teruggekeken op het overlijden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. ‘Heel veel’ geldt ook voor het aantal kijkers. We keken massaal.

Meer dan een miljoen mensen stemden bijvoorbeeld af op Peter R. de Vries: liever staande sterven dan op je knieën leven, dat werd uitgezonden op RTL 4. Stichting KijkOnderzoek maakte de kijkcijfers vanmorgen bekend.

Op televisie werd gisteravond volop aandacht besteed aan De Vries, die eerder op de dag op 64-jarige leeftijd overleed. Zo maakte RTL Boulevard, waarin Peter R. de Vries als vaste gast duiding gaf aan misdaadonderwerpen, twee uitzendingen. De eerste, op het reguliere tijdstip, trok ruim 1,5 miljoen kijkers en die van 20.00 uur kon ook nog eens rekenen op een miljoen geïnteresseerden. De Vries werd vorige week dinsdag na zijn ‘optreden’ in RTL Boulevard buiten de studio in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten. Lang was er onzekerheid over zijn toestand, maar uiteindelijk haalde hij het niet.



Op1 maakte extra uur over Peter R. de Vries

Voor de extra uitzending van Op1, eveneens geheel in het teken van De Vries, zaten ook ruim een miljoen mensen klaar. Jeroen Pauw zat als presentator aan tafel. De speciale uitzending van Humberto trok bijna 1,2 miljoen kijkers en naar de ingelaste uitzending van Shownieuws (SBS6) keken 231.000 mensen.

Gedurende de dag waren er ook extra nieuwsuitzendingen over zowel het overlijden van de misdaadjournalist als het noodweer. Het NOS Journaal van 20.00 uur was het meest bekeken nieuwsprogramma van de dag, met ruim 2,4 miljoen kijkers, gevolgd door het RTL Nieuws om 19.30 uur op RTL 4 (bijna 2 miljoen) en het NOS Journaal van 18.00 uur (bijna 1,5 miljoen).

Veel lof voor RTL Boulevard

De 1,5 miljoen kijkers van RTL Boulevard betekende het grootste aantal sinds 2010. Toen trok een uitzending over Antonie Kamerling – ook over een overlijden – iéts meer belangstellenden dan gisteravond.

De special over Peter R. de Vries was moeilijk voor de presentatoren. Zij verloren namelijk een collega en een vriend van de show. Toch gingen zij achter hun bekende desk staan. Onder meer Viviënne van den Assem, Luuk Ikink en Marieke Elsinga oogstten veel lof op social media. Misdaadverslaggever, journalist, steun en toeverlaat voor nabestaanden”, begon Van den Assem RTL Boulevard. „Maar bovenal familieman en onze waardevolle collega. Peter R. de Vries is vandaag op 64-jarige leeftijd overleden.



Deze uitzending van #rtlboulevard is echt prachtig. Zo intens veel respect voor de hele club die deze uitzending nu maakt. Het is loodzwaar voor hen als televisiefamilie en daar kun je alleen maar respect voor hebben. #peterrdevries — Demi 🌿🌷 (@demiviring) July 15, 2021



Wederom maak ik een diepe buiging voor het hele #RTLBoulevard team. Een collega verliezen en dan een live programma neer zetten. Petje af. — Vera van Dongen (@VeravDongen) July 15, 2021

Uitzending die je nooit hoopt te maken

Van den Assem zei ook: „Dit is een uitzending waarvan wij hoopten dat wij hem nooit zouden hoeven maken.” „Ik vind het ontzettend verdrietig. Een dierbare collega, geliefde, vader en opa is er niet meer.”

„Het is echt als een mokerslag aangekomen”, zei Luuk Ikink over de dood van Peter R. de Vries. „Ik ben al de hele dag sprakeloos. Wat moet je zeggen? Ik weet het gewoon niet, zo’n ontreddering. Wat moet die wel niet zijn bij zijn familie, vrienden en kinderen? Het is echt verschrikkelijk. Bij ons op de redactie heerst vandaag datzelfde gevoel.”



