Diepe verslagenheid in Nederland na overlijden Peter R. de Vries

Vanmiddag kwam rond 14.00 het alom gevreesde nieuws naar buiten dat Peter R. de Vries aan zijn verwondingen is overleden. Het nieuws zorgt voor een diepe schok en verslagenheid onder talloze Nederlanders. Twitter, Facebook en Instagram stromen vol met condoleances en sterktewensen.

RTL Nieuws kwam het eerst met het nieuws, met in het artikel een statement van de nabestaanden.

Trots en ontroostbaar

„Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben, overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ‘On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar.”

De familie, partner en naasten willen zijn overlijden in alle rust verwerken en wij vragen iedereen met klem om dat te respecteren. Verdere informatie over hoe het afscheid van Peter zal verlopen en wat daarbij de wensen van de familie en zijn partner zijn, volgt wanneer hierover is besloten.”

Diepe schok

Op Twitter stromen de reacties binnen, er heerst verslagenheid en verdriet.



Verdomme! Het bericht waar iedereen voor vreesde… Rust zacht 💔#PeterRdeVries pic.twitter.com/qCmhNshj9t — Kim (@Kimsalabim2) July 15, 2021



😭😭😭 ik weet niet wat ik moet zeggen de maatschappij is een nationale held verloren🤧 #peterrdevries #peterdevries pic.twitter.com/4IiplymzWm — Meester Soef (@Soef030) July 15, 2021



Ik ben er even stil van. Rust zacht Peter 🌹 #peterrdevries pic.twitter.com/90LSwdx1mj — Lauw (@Lauwetweetjes) July 15, 2021

‘Woorden schieten tekort’

Ook BN’ers zijn diepgeraakt door het nieuws en posten hun steunbetuigingen. Zo zegt Chantal Janzen „Diep respect voor al zijn vele goede daden. Alle kracht en liefde voor zijn dierbaren en naasten ❤” Samantha Steenwijk, postte een foto van haar en Peter in de RTL Boulevard studio met daarbij „Woorden schieten tekort .. je bent een van de dapperste Nederlanders OOIT!”

Ook Nicolette van Dam leeft mee met de nabestaanden. „Ben er stil van. Ergens bleven we allemaal toch hoop houden… Heel veel kracht en sterkte voor de familie en dierbaren met dit ondraaglijke verlies 🙏♥️🙏 Peter R. de Vries 🕯”. Ali B deelt een foto van een knuffelende Peter en zegt „Rust in vrede ❤️🤲🏽😢”

‘Peter R. de Vries was de hoop van slachtoffers en nabestaanden’

Zo luidt de titel van een herdenkingsvideo die RTL Nieuws plaatste. In deze video wordt de bijzondere carrière van Peter doorlopen en worden de successen van de misdaadjournalist benadrukt.

Wat hij heeft bereikt in zijn werk, wat hij heeft betekent voor nabestaanden en hoe hij herinnert zal worden. „Peter was Nederlands bekendste misdaadjournalist, een waar niemand omheen kon”.