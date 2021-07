Bizarre beelden: Oostenrijks stadje overspoeld door heftige zondvloed

Naast Duitsland, België en Nederland heeft nu ook Oostenrijk te maken met wateroverlast. Ongekend zware regenval zorgde voor een zondvloed in het stadje Hallein, vlakbij Salzburg. Op bizarre beelden op social media is te zien hoe het woest kolkende water door het centrum raast en alles op zijn pad meesleurt.

„De situatie is zeer kritiek, deels dramatisch”, zo vertelde een woordvoerder van de politie zaterdagavond. De bevolking was gewaarschuwd voor de verwachte extreme omstandigheden. Ook werd mensen verteld dat ze absoluut hun kelders niet in mochten. Burgemeester Alexander Stangassinger sprak, volgens de krant Salzburger Nachrichten, eerder van een catastrofe.

Wateroverlast door zondvloed Oostenrijk

Reddingswerkers probeerden mensen te redden met behulp van boten en vrachtwagens. Autoriteiten melden dat het waterpeil inmiddels weer gezakt is. Tot nu toe zijn er nog geen meldingen over vermisten, gewonden of doden. In een school in het stadje is een noodcentrum opgezet. Mensen die nergens anders terecht kunnen, worden daar opgevangen.



#Hallein: Strong downpour has led to an ongoing and fast-moving flash flood in the Austrian town of Hallein, Salzburg. Several buildings are reported to have been evacuated. pic.twitter.com/9tJFAbLzcp — I.E.N. (@BreakingIEN) July 17, 2021

Ook op andere plekken in Oostenrijk, bijvoorbeeld Wenen en Tirol, kwam er flink wat hemelwater naar beneden. Zo viel op sommige plaatsen wel 80 millimeter regen in zeer korte tijd. In Salzburg had men vooraf al maatregelen getroffen. Langs de rivier de Salzach bouwde men een waterkering gebouwd.

Straten staan blank

In andere steden waaronder Kufstein moesten mensen zich naar hogere gebieden begeven. Water uit de zijrivieren van de Inn is inmiddels al zo ver gestegen dat het de straten heeft bereikt. Een straat werd afgesloten wegens gevaar voor aardverschuivingen.