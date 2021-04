Boer zoekt Vrouw is al sinds 2004 op de buis, en dat heeft, zo blijkt na de special gisteravond, héél wat BZV-baby’s opgeleverd. Er zijn inmiddels, na 17 jaar Boer zoekt Vrouw, negentig BZV-baby’s geboren. In een ontroerende special ging Yvon Jaspers langs bij veel van de koppels die zij zo kundig heeft gekoppeld. En wat blijkt: veel stellen zijn nog bij elkaar, hebben een hele sloot aan kinderen én genieten nog volop van het boerenleven.

Op sociale media zijn kijkers dolenthousiast en de kijkcijfers liegen er ook niet om. Maar liefst 1,6 miljoen mensen bewonderden de boeren met hun gelukkige gezinnetjes. Wel worden de reguliere uitzendingen gemiddeld door twee keer zoveel mensen bekeken. Vanwege de pandemie konden afgelopen jaar geen opnames plaatsvinden, maar daar komt verandering in. Jaspers beloofde, aan het eind van de babyspecial, dat de opnames van een nieuwe reeks in het najaar moeten plaatsvinden.

Zij riep alle vrijgezelle boeren en boerinnen van Nederland op zich op te geven. Maar wanneer we het twaalfde seizoen kunnen bekijken, is nog niet bekend.



VROUW-Kijktip: Boer zoekt vrouw: 90 spruiten special!

Er zijn meer dan 100 boeren gevolgd in hun zoektocht naar de liefde. 85 van hen hebben nog een relatie. Bij deze boeren zijn maar liefst 90 kinderen geboren. Yvon Jaspers bezoekt een aantal van hen.

Vanavond om 20:25 op NPO 1! pic.twitter.com/kvtNaOXQGI — VROUW (@VROUW) April 11, 2021

Boer Zoekt Vrouw-‘gezinsgeluk’

Na het zien van deze babyspecial zijn de vrijgezelle boeren en boerinnen van ons land vast naar hun computer gesprint om zich aan te melden. Tijdens de uitzending kregen we namelijk een inkijkje in het leven van veel boeren, die nu dolgelukkig zijn met vrouw en kinderen. Opvallend detail: een groot aantal boeren heeft (tot nu toe) vier kinderen gekregen. En die kinderen helpen, met speelgoedtractors en in kleine boerenpakjes, allemaal mee op de boerderij. Een kijker stelt zich terecht de vraag af of „boer worden dan de oplossing is voor alle vruchtbaarheidsproblemen”.



Hieronder te zien: boer Wietse en zijn vrouw Neeltje, voor wie hij tijdens zijn Boer zoekt Vrouw-seizoen als een blok viel. De stille boer en dat vrolijke, enthousiaste meisje. Jaspers gaf toe dat ze zelf ook haar twijfels had: „Hoe gaan die twee bij elkaar passen?” Maar volgens Neeltje is dat heel simpel: „Je moet elkaar een beetje aanvullen in een relatie.” En aanvullen deden ze, want ook zij zijn gelukkig getrouwd en hebben hun gezin inmiddels met drie kinderen uitgebreid.



Jeee wat veel gezinsgeluk op al die boerderijen 👶🏻👶🏻👶🏻 En zo veel bzv stellen nog samen! #bzv pic.twitter.com/Xp7EUtDP6b — Linda (@Lintweetsagogo) April 11, 2021



Ahhh Wietse en Neeltje, dat herinner ik mij nog, dat had ik destijds niet gedacht dat zij het zouden gaan redden, wat leuk #bzv — Brenda (@brendawdew) April 11, 2021

‘Oma’ Yvon Jaspers

Waar kijkers het ook over eens zijn, is hoe bijzonder het is dat al die kinderen zich meteen op hun gemak lijken te voelen bij de Boer zoekt Vrouw-presentatrice. Ze wordt dan ook gekscherend ‘oma Yvon’ genoemd. „Al die kinderen kwebbelen vrolijk met oma Yvon. Dat is toch ook wel een gave wanneer kinderen je zo gauw vertrouwen als vreemde.”



Prachtig dat kroost aan tafel, en Yvon als soort Oma van alles baby's die na alle #bzv seizoenen zijn geboren😀👍 superleuk pic.twitter.com/3jGXjOjV9F — Gerrit Wermink (@gerritwermink) April 11, 2021



En al die kinderen kwebbelen vrolijk met oma Yvon. Dat is toch ook wel een gave wanneer kinderen je zo gauw vertrouwen krijgt als vreemde #bzv #babyspecial pic.twitter.com/pyrTxTvEO0 — Gerrit Wermink (@gerritwermink) April 11, 2021

‘Genoten’

Volgens Marie-Claire was deze Boer zoekt Vrouw-special even „een roze wolk”. „Allemaal blije mensen en blakend gezonde baby’s, peuters en kleuters.. ik heb genoten van de Boer zoekt Vrouw-spruiten. Heerlijk, gemiddeld vier kinderen en dan tussen de koeien opgroeien..”



Allemaal blije mensen en blakend gezonde babies, peuters en kleuters.. ik heb genoten van de #bzv spruiten. Heerlijk, gemiddeld vier kinderen en dan tussen de koeien opgroeien.. ❤️ die roze wolk eventjes.. — Marie-Claire (@Dapperdikkerdje) April 11, 2021

#boerzoektvrouw heerlijke terug blikken op! En wat een mooie spruitjes zijn er uit voort gekomen. Even genieten was dit! — Martine Michiels (@MichielsMartine) April 11, 2021